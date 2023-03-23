https://ria.ru/20230323/transport-1860140777.html

Россия планирует развивать транспортные коридоры, заявил Мишустин

Россия планирует развивать транспортные коридоры, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023

Россия планирует развивать транспортные коридоры, заявил Мишустин

Россия планирует развивать транспортные коридоры, что позволит увеличить международные перевозки грузов в ближайшие три года более чем на треть, сообщил... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T17:04

2023-03-23T17:04

2023-03-23T17:04

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

михаил мишустин

экономика

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия планирует развивать транспортные коридоры, что позволит увеличить международные перевозки грузов в ближайшие три года более чем на треть, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, для укрепления торговых и кооперационных связей нужны надежные транспортные коридоры, которые должны выстраиваться в соответствии с потребностями в экспорте и импорте. "Продолжим развитие инфраструктуры в рамках глобального коридора "Север – Юг", а также в Азово-Черноморском и Восточном направлениях. Что требуется для наращивания поставок российских товаров на новые рынки сбыта. Расширение этих коридоров позволит увеличить объем международных перевозок в течение ближайших трех лет более чем на треть", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме. Он напомнил, что до конца 2024 года пропускную способность Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, планируется увеличить до 180 миллионов тонн.

https://ria.ru/20230228/port-1854747019.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, михаил мишустин, экономика, россия