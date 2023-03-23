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Россия планирует развивать транспортные коридоры, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
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17:04 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/transport-1860140777.html
Россия планирует развивать транспортные коридоры, заявил Мишустин
Россия планирует развивать транспортные коридоры, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
Россия планирует развивать транспортные коридоры, заявил Мишустин
Россия планирует развивать транспортные коридоры, что позволит увеличить международные перевозки грузов в ближайшие три года более чем на треть, сообщил... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:04
2023-03-23T17:04
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
михаил мишустин
экономика
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия планирует развивать транспортные коридоры, что позволит увеличить международные перевозки грузов в ближайшие три года более чем на треть, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, для укрепления торговых и кооперационных связей нужны надежные транспортные коридоры, которые должны выстраиваться в соответствии с потребностями в экспорте и импорте. "Продолжим развитие инфраструктуры в рамках глобального коридора "Север – Юг", а также в Азово-Черноморском и Восточном направлениях. Что требуется для наращивания поставок российских товаров на новые рынки сбыта. Расширение этих коридоров позволит увеличить объем международных перевозок в течение ближайших трех лет более чем на треть", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме. Он напомнил, что до конца 2024 года пропускную способность Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, планируется увеличить до 180 миллионов тонн.
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отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, михаил мишустин, экономика, россия
Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Михаил Мишустин, Экономика, Россия
Россия планирует развивать транспортные коридоры, заявил Мишустин

Мишустин: Россия планирует развивать транспортные коридоры и увеличить перевозки грузов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота Владивостокского морского торгового порта (ВМТП)
Работа Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Работа Владивостокского морского торгового порта (ВМТП). Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия планирует развивать транспортные коридоры, что позволит увеличить международные перевозки грузов в ближайшие три года более чем на треть, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, для укрепления торговых и кооперационных связей нужны надежные транспортные коридоры, которые должны выстраиваться в соответствии с потребностями в экспорте и импорте.
"Продолжим развитие инфраструктуры в рамках глобального коридора "Север – Юг", а также в Азово-Черноморском и Восточном направлениях. Что требуется для наращивания поставок российских товаров на новые рынки сбыта. Расширение этих коридоров позволит увеличить объем международных перевозок в течение ближайших трех лет более чем на треть", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
Он напомнил, что до конца 2024 года пропускную способность Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, планируется увеличить до 180 миллионов тонн.
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Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуМихаил МишустинЭкономикаРоссия
 
 
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