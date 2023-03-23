https://ria.ru/20230323/tiktok-1860163113.html

Британский парламент заблокирует у себя TikTok

Британский парламент заблокирует у себя TikTok - РИА Новости, 23.03.2023

Британский парламент заблокирует у себя TikTok

Китайское приложение TikTok заблокируют на всех устройствах в британском парламенте, а также в собственной сети, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T18:07

2023-03-23T18:07

2023-03-23T18:07

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Китайское приложение TikTok заблокируют на всех устройствах в британском парламенте, а также в собственной сети, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя парламента. "После решения правительства запретить TikTok на правительственных устройствах комиссии палаты общин и палаты лордов решили, что TikTok будет заблокирован на всех парламентских устройствах и в более широкой парламентской сети", - приводит телеканал слова представителя. Он отметил, что "кибербезопасность является главным приоритетом для парламента". На прошлой неделе министр по делам кабинета министров Оливер Доуден выступил в парламенте с заявлением о запрете TikTok на служебных мобильных телефонах чиновников. Посольство КНР в Лондоне назвало это решение политически мотивированным. Аналогичный запрет на использование TikTok на служебных мобильных телефонах госслужащих был принят в Новой Зеландии и в ряде американских штатов. Решение о приостановке использования TikTok на корпоративных устройствах "из соображений безопасности" также приняли Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. По словам гендиректора TikTok Чжоу Шоуцзы, в США пользователями соцсети являются более 100 миллионов человек.

https://ria.ru/20230110/tiktok-1843773273.html

https://ria.ru/20221226/kiberugrozy-1841417588.html

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в мире, китай, лондон, еврокомиссия, европарламент, евросоюз, технологии, новая зеландия, tiktok, кибербезопасность