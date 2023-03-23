https://ria.ru/20230323/tekhnologii-1860011537.html
Мишустин рассказал, как современные технологии помогают правительству
Мишустин рассказал, как современные технологии помогают правительству - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин рассказал, как современные технологии помогают правительству
Современные информационные технологии дают правительству РФ возможность вести скоординированную политику во всех секторах, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:23
2023-03-23T12:23
2023-03-23T12:23
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Современные информационные технологии дают правительству РФ возможность вести скоординированную политику во всех секторах, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления в Государственной думе с отчётом о работе кабмина. "Современные информационные технологии дают возможность вести скоординированную политику во всех секторах и социальной сфере, поддерживать их развитие за счет бюджетных средств", - рассказал Мишустин. Он добавил, что при выполнении мер по обеспечению стабильности российской экономики власти опирались на первичные данные из всех источников, использовали обратную связь от граждан и бизнеса и создали новую платформенную модель управления. Он добавил, что кабмин действует в тесной координации с Госсоветом, администрацией президента, Банком России, общественными объединениями, компаниями и корпорациями.
https://ria.ru/20220725/mishustin-1804788017.html
https://ria.ru/20220528/tekhnologii-1791412078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин рассказал, как современные технологии помогают правительству
Мишустин: современные технологии дают возможность вести скоординированную политику
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Современные информационные технологии дают правительству РФ возможность вести скоординированную политику во всех секторах, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления в Государственной думе с отчётом о работе кабмина.
"Современные информационные технологии дают возможность вести скоординированную политику во всех секторах и социальной сфере, поддерживать их развитие за счет бюджетных средств", - рассказал Мишустин.
Мишустин прокомментировал решение президента о кураторстве технологий
Он добавил, что при выполнении мер по обеспечению стабильности российской экономики власти опирались на первичные данные из всех источников, использовали обратную связь от граждан и бизнеса и создали новую платформенную модель управления.
Он добавил, что кабмин действует в тесной координации с Госсоветом, администрацией президента, Банком России, общественными объединениями, компаниями и корпорациями.
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