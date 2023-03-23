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Мишустин рассказал, как современные технологии помогают правительству - РИА Новости, 23.03.2023
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12:23 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/tekhnologii-1860011537.html
Мишустин рассказал, как современные технологии помогают правительству
Мишустин рассказал, как современные технологии помогают правительству - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин рассказал, как современные технологии помогают правительству
Современные информационные технологии дают правительству РФ возможность вести скоординированную политику во всех секторах, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:23
2023-03-23T12:23
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Современные информационные технологии дают правительству РФ возможность вести скоординированную политику во всех секторах, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления в Государственной думе с отчётом о работе кабмина. "Современные информационные технологии дают возможность вести скоординированную политику во всех секторах и социальной сфере, поддерживать их развитие за счет бюджетных средств", - рассказал Мишустин. Он добавил, что при выполнении мер по обеспечению стабильности российской экономики власти опирались на первичные данные из всех источников, использовали обратную связь от граждан и бизнеса и создали новую платформенную модель управления. Он добавил, что кабмин действует в тесной координации с Госсоветом, администрацией президента, Банком России, общественными объединениями, компаниями и корпорациями.
https://ria.ru/20220725/mishustin-1804788017.html
https://ria.ru/20220528/tekhnologii-1791412078.html
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин рассказал, как современные технологии помогают правительству

Мишустин: современные технологии дают возможность вести скоординированную политику

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Современные информационные технологии дают правительству РФ возможность вести скоординированную политику во всех секторах, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления в Государственной думе с отчётом о работе кабмина.
"Современные информационные технологии дают возможность вести скоординированную политику во всех секторах и социальной сфере, поддерживать их развитие за счет бюджетных средств", - рассказал Мишустин.
Мишустин: Кураторство критически значимых технологий – большая ответственность - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
Мишустин прокомментировал решение президента о кураторстве технологий
25 июля 2022, 14:40
Он добавил, что при выполнении мер по обеспечению стабильности российской экономики власти опирались на первичные данные из всех источников, использовали обратную связь от граждан и бизнеса и создали новую платформенную модель управления.
Он добавил, что кабмин действует в тесной координации с Госсоветом, администрацией президента, Банком России, общественными объединениями, компаниями и корпорациями.
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
Правительство одобрило поддержку отрасли информационных технологий
28 мая 2022, 14:19
 
ЭкономикаТехнологииРоссияМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
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