https://ria.ru/20230323/tekhnologii-1860011537.html

Мишустин рассказал, как современные технологии помогают правительству

Мишустин рассказал, как современные технологии помогают правительству - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин рассказал, как современные технологии помогают правительству

Современные информационные технологии дают правительству РФ возможность вести скоординированную политику во всех секторах, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:23

2023-03-23T12:23

2023-03-23T12:23

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Современные информационные технологии дают правительству РФ возможность вести скоординированную политику во всех секторах, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления в Государственной думе с отчётом о работе кабмина. "Современные информационные технологии дают возможность вести скоординированную политику во всех секторах и социальной сфере, поддерживать их развитие за счет бюджетных средств", - рассказал Мишустин. Он добавил, что при выполнении мер по обеспечению стабильности российской экономики власти опирались на первичные данные из всех источников, использовали обратную связь от граждан и бизнеса и создали новую платформенную модель управления. Он добавил, что кабмин действует в тесной координации с Госсоветом, администрацией президента, Банком России, общественными объединениями, компаниями и корпорациями.

https://ria.ru/20220725/mishustin-1804788017.html

https://ria.ru/20220528/tekhnologii-1791412078.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году