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Мишустин рассказал о танкерах типа "Афрамакс" - РИА Новости, 23.03.2023
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13:11 23.03.2023 (обновлено: 13:12 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/tankery-1860041532.html
Мишустин рассказал о танкерах типа "Афрамакс"
Мишустин рассказал о танкерах типа "Афрамакс" - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин рассказал о танкерах типа "Афрамакс"
Два крупнотоннажных танкера типа "Афрамакс" для перевозки нефтепродуктов были введены в эксплуатацию в России в прошлом году, сказал премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:11
2023-03-23T13:12
экономика
россия
михаил мишустин
совкомфлот
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Два крупнотоннажных танкера типа "Афрамакс" для перевозки нефтепродуктов были введены в эксплуатацию в России в прошлом году, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме. "По поручению президента... мы стимулируем создание высокотехнологичных предприятий, запуск крупных промышленных проектов. ...В судостроительной отрасли за прошлый год были введены в эксплуатацию два крупнотоннажных танкера типа "Афрамакс" для перевозки нефтепродуктов", - сказал он. В сентябре прошлого года в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) состоялась торжественная церемония имянаречения двух нефтеналивных танкеров типа "Афрамакс", построенных для компаний "Роснефтефлот" и "Совкомфлот". По словам гендиректора "Звезды" Сергея Целуйко, танкеры планировалось передать заказчику в конце года. В декабре прошлого года крупнейшая судоходная компания России "Совкомфлот" сообщила о принятии в эксплуатацию нефтяного танкера "Океанский проспект", построенного судостроительным комплексом "Звезда" за счет средств ВЭБа. Нефтеналивные суда типа "Афрамакс" предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина танкера – 250 метров, ширина – 44 метра, дедвейт – 114 тысяч тонн, скорость – 14,6 узлов, ледовый класс – ICE-1А. Танкеры такого типа строятся в России впервые. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе, что соответствует новым правилам по ограничению выбросов оксидов серы и парниковых газов.
https://ria.ru/20230323/superjet-1860025306.html
https://ria.ru/20220818/tankery-1810613004.html
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экономика, россия, михаил мишустин, совкомфлот, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Совкомфлот, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин рассказал о танкерах типа "Афрамакс"

Мишустин: в 2022 году в эксплуатацию ввели два крупнотоннажных танкера "Афрамакс"

© Фото : пресс-служба РоснефтиНа судоверфи "Звезда" спустили на воду второй танкер типа "Афрамакс"
На судоверфи Звезда спустили на воду второй танкер типа Афрамакс - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : пресс-служба Роснефти
На судоверфи "Звезда" спустили на воду второй танкер типа "Афрамакс". Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Два крупнотоннажных танкера типа "Афрамакс" для перевозки нефтепродуктов были введены в эксплуатацию в России в прошлом году, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
"По поручению президента... мы стимулируем создание высокотехнологичных предприятий, запуск крупных промышленных проектов. ...В судостроительной отрасли за прошлый год были введены в эксплуатацию два крупнотоннажных танкера типа "Афрамакс" для перевозки нефтепродуктов", - сказал он.
Мишустин о первом полете обновленного SSJ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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В сентябре прошлого года в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) состоялась торжественная церемония имянаречения двух нефтеналивных танкеров типа "Афрамакс", построенных для компаний "Роснефтефлот" и "Совкомфлот". По словам гендиректора "Звезды" Сергея Целуйко, танкеры планировалось передать заказчику в конце года.
В декабре прошлого года крупнейшая судоходная компания России "Совкомфлот" сообщила о принятии в эксплуатацию нефтяного танкера "Океанский проспект", построенного судостроительным комплексом "Звезда" за счет средств ВЭБа.
Нефтеналивные суда типа "Афрамакс" предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина танкера – 250 метров, ширина – 44 метра, дедвейт – 114 тысяч тонн, скорость – 14,6 узлов, ледовый класс – ICE-1А. Танкеры такого типа строятся в России впервые. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе, что соответствует новым правилам по ограничению выбросов оксидов серы и парниковых газов.
Судоверфь Звезда - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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18 августа 2022, 22:19
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинСовкомфлотГосдума РФОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
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