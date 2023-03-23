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Работу по улучшению связи в новых регионах России начнут в ближайшее время

Работу по улучшению связи в новых регионах России начнут в ближайшее время - РИА Новости, 23.03.2023

Работу по улучшению связи в новых регионах России начнут в ближайшее время

Совместная работа по улучшению связи в новых регионах России начнётся сразу после заключения с ними стратегических соглашений, которые будут подписаны в... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T18:07

2023-03-23T18:07

2023-03-23T18:07

экономика

россия

донецкая народная республика

дмитрий чернышенко

максут шадаев

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Совместная работа по улучшению связи в новых регионах России начнётся сразу после заключения с ними стратегических соглашений, которые будут подписаны в ближайшее время, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В ближайшее время планируется заключить стратегические соглашения с регионами. Далее после инвентаризации региональных активов и их акционирования будут проведены все необходимые корпоративные процедуры. Совместная работа по улучшению связи начнётся сразу после подписания соглашений. Есть компания, которая хорошо зарекомендовала себя, она будет выстраивать работу на новых территориях", - сказал Чернышенко, отвечая на вопрос об улучшении связи в новых регионах. В феврале Чернышенко говорил РИА Новости, что Минцифры дано поручение создать единого оператора мобильной связи, который будет покрывать территории четырех новых регионов, в настоящий момент тарифы на связь в субъектах на уровне общероссийских. В начале марта глава Минцифры РФ Максут Шадаев выражал надежду, что единый оператор в новых регионах будет создан в этом году. В середине марта Минцифры сообщило, что крымский мобильный оператор "Миранда-медиа" должен приступить к работе в ДНР до 1 мая. Тогда уточнялось, что в будущем компания может стать единым оператором новых регионов РФ.

https://ria.ru/20230210/mintsifry-1851007648.html

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экономика, россия, донецкая народная республика, дмитрий чернышенко, максут шадаев