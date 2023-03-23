https://ria.ru/20230323/svyaz-1860162990.html
Работу по улучшению связи в новых регионах России начнут в ближайшее время
Работу по улучшению связи в новых регионах России начнут в ближайшее время - РИА Новости, 23.03.2023
Работу по улучшению связи в новых регионах России начнут в ближайшее время
Совместная работа по улучшению связи в новых регионах России начнётся сразу после заключения с ними стратегических соглашений, которые будут подписаны в... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T18:07
2023-03-23T18:07
2023-03-23T18:07
экономика
россия
донецкая народная республика
дмитрий чернышенко
максут шадаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772940710_147:487:2920:2047_1920x0_80_0_0_dd13eb578f4d137d5d1e919a4fb36936.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Совместная работа по улучшению связи в новых регионах России начнётся сразу после заключения с ними стратегических соглашений, которые будут подписаны в ближайшее время, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В ближайшее время планируется заключить стратегические соглашения с регионами. Далее после инвентаризации региональных активов и их акционирования будут проведены все необходимые корпоративные процедуры. Совместная работа по улучшению связи начнётся сразу после подписания соглашений. Есть компания, которая хорошо зарекомендовала себя, она будет выстраивать работу на новых территориях", - сказал Чернышенко, отвечая на вопрос об улучшении связи в новых регионах. В феврале Чернышенко говорил РИА Новости, что Минцифры дано поручение создать единого оператора мобильной связи, который будет покрывать территории четырех новых регионов, в настоящий момент тарифы на связь в субъектах на уровне общероссийских. В начале марта глава Минцифры РФ Максут Шадаев выражал надежду, что единый оператор в новых регионах будет создан в этом году. В середине марта Минцифры сообщило, что крымский мобильный оператор "Миранда-медиа" должен приступить к работе в ДНР до 1 мая. Тогда уточнялось, что в будущем компания может стать единым оператором новых регионов РФ.
https://ria.ru/20230210/mintsifry-1851007648.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772940710_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_338259111fc7f4576f48f4d1050195d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, донецкая народная республика, дмитрий чернышенко, максут шадаев
Экономика, Россия, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Чернышенко, Максут Шадаев
Работу по улучшению связи в новых регионах России начнут в ближайшее время
Чернышенко: работа по улучшению связи в новых регионах России начнется в ближайшее время