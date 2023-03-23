https://ria.ru/20230323/suverenitet-1860058283.html

Мишустин обозначил три задачи для достижения финансового суверенитета

Мишустин обозначил три задачи для достижения финансового суверенитета - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин обозначил три задачи для достижения финансового суверенитета

Достижение финансового суверенитета РФ является важной задачей на текущий год; для этого необходимо расширить набор инструментов для привлечения "длинных" денег РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:35

2023-03-23T13:35

2023-03-23T13:35

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Достижение финансового суверенитета РФ является важной задачей на текущий год; для этого необходимо расширить набор инструментов для привлечения "длинных" денег в экономику, повысить привлекательность инвестиций, а также обеспечить финансирование быстрорастущих технологических компаний, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Важной задачей текущего года является достижение финансового суверенитета страны. Доступ к западным ресурсам сейчас закрыт. Но это хорошая возможность для того, чтобы продолжать развивать собственный фондовый рынок и банковский сектор. Расширить набор инструментов для привлечения "длинных" денег в экономику", - сказал премьер-министр, выступая с отчетом правительства в Госдуме. "Планируется увеличить объемы долгосрочных сбережений и приток инвестиций на финансовый рынок. Для повышения привлекательности новых механизмов появится единый налоговый вычет. Сейчас разрабатываются соответствующие изменения в законодательство. Также будем стимулировать рост привлечения финансирования быстрорастущими технологическими компаниями", - добавил он. В конце января Мишустин отмечал, что российская экономика работает в нестандартных условиях, но справляется со всеми вызовами. По итогам 2022 года спад ВВП России оказался гораздо меньше ожиданий.

https://ria.ru/20220908/finansy-1815380209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году