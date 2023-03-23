https://ria.ru/20230323/suverenitet-1860058283.html
Мишустин обозначил три задачи для достижения финансового суверенитета
Мишустин обозначил три задачи для достижения финансового суверенитета - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин обозначил три задачи для достижения финансового суверенитета
Достижение финансового суверенитета РФ является важной задачей на текущий год; для этого необходимо расширить набор инструментов для привлечения "длинных" денег РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:35
2023-03-23T13:35
2023-03-23T13:35
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Достижение финансового суверенитета РФ является важной задачей на текущий год; для этого необходимо расширить набор инструментов для привлечения "длинных" денег в экономику, повысить привлекательность инвестиций, а также обеспечить финансирование быстрорастущих технологических компаний, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Важной задачей текущего года является достижение финансового суверенитета страны. Доступ к западным ресурсам сейчас закрыт. Но это хорошая возможность для того, чтобы продолжать развивать собственный фондовый рынок и банковский сектор. Расширить набор инструментов для привлечения "длинных" денег в экономику", - сказал премьер-министр, выступая с отчетом правительства в Госдуме. "Планируется увеличить объемы долгосрочных сбережений и приток инвестиций на финансовый рынок. Для повышения привлекательности новых механизмов появится единый налоговый вычет. Сейчас разрабатываются соответствующие изменения в законодательство. Также будем стимулировать рост привлечения финансирования быстрорастущими технологическими компаниями", - добавил он. В конце января Мишустин отмечал, что российская экономика работает в нестандартных условиях, но справляется со всеми вызовами. По итогам 2022 года спад ВВП России оказался гораздо меньше ожиданий.
https://ria.ru/20220908/finansy-1815380209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин обозначил три задачи для достижения финансового суверенитета
Мишустин назвал достижение финансового суверенитета важной задачей на 2023 год
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Достижение финансового суверенитета РФ является важной задачей на текущий год; для этого необходимо расширить набор инструментов для привлечения "длинных" денег в экономику, повысить привлекательность инвестиций, а также обеспечить финансирование быстрорастущих технологических компаний, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Важной задачей текущего года является достижение финансового суверенитета страны. Доступ к западным ресурсам сейчас закрыт. Но это хорошая возможность для того, чтобы продолжать развивать собственный фондовый рынок и банковский сектор. Расширить набор инструментов для привлечения "длинных" денег в экономику", - сказал премьер-министр, выступая с отчетом правительства в Госдуме
.
"Планируется увеличить объемы долгосрочных сбережений и приток инвестиций на финансовый рынок. Для повышения привлекательности новых механизмов появится единый налоговый вычет. Сейчас разрабатываются соответствующие изменения в законодательство. Также будем стимулировать рост привлечения финансирования быстрорастущими технологическими компаниями", - добавил он.
В конце января Мишустин отмечал, что российская экономика работает в нестандартных условиях, но справляется со всеми вызовами. По итогам 2022 года спад ВВП России оказался гораздо меньше ожиданий.
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