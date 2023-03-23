https://ria.ru/20230323/strelba-1859945338.html

Таиландец застрелил из своего окна трех человек

Таиландец застрелил из своего окна трех человек - РИА Новости, 23.03.2023

Таиландец застрелил из своего окна трех человек

Мужчина, открывший в среду стрельбу из окна своего дома в таиландской провинции Пхетчабури и застреливший трех человек, был убит в перестрелке с полицией рано... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T08:49

2023-03-23T08:49

2023-03-23T10:38

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таиланд

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БАНГКОК, 23 мар – РИА Новости. Мужчина, открывший в среду стрельбу из окна своего дома в таиландской провинции Пхетчабури и застреливший трех человек, был убит в перестрелке с полицией рано утром в четверг, сообщает интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на полицейское управление провинции. 29-летний Ануват Лемтхонг около половины второго днем в среду (09.30 мск) начал обстреливать из 9-миллиметрового пистолета людей, находящихся на улице вблизи его дома в коттеджном поселке Крунгпхет Вилла в провинции Пхетчабури. Мужчина убил трех человек: двух студентов-четверокурсников местного педагогического института, приехавших на мотоцикле в соседний дом, и водителя пикапа службы доставки. Полицейские, окружившие дом и в течение всего дня накануне пытавшиеся уговорить Лемтхонга сдаться, в половине четвертого утра в четверг (23.00 среды мск) начали штурм. В ходе перестрелки с полицейскими на втором этаже преступник был убит, говорится в сообщении. Во время осады дома Лемтхонг ранил еще троих: сначала главу администрации района, бывшего полицейского, который приехал, чтобы провести с ним переговоры, затем офицера отряда полицейского спецназа, который прибыл на место вечером в среду, и местного жителя, проезжавшего мимо дома Лемтхонга к своему дому в том же поселке. Полицейские, в том числе начальник управления полиции провинции Пхетчабури генерал-майор Пхитхи Нарыкхатпхичай и глава Седьмого полицейского региона Таиланда генерал-лейтенант Тханают Вуттхичаратдамронг, неоднократно в течение всего времени осады пытались уговорить мужчину сдаться, сообщает газета. Около полуночи на место прибыли заместитель командующего национальной полицией Таиланда генерал Тосак Суквимон и помощник командующего генерал Самран Нуанма, которые и приняли позже решение о штурме. О причинах поведения преступника пока ничего неизвестно, информирует газета. Следствие в четверг начало изучать обстоятельства последних дней его жизни. Уже удалось установить, что в 2020 году Лемтхонг в течение полугода служил лесным рейнджером (служба министерства сельского и лесного хозяйства Таиланда по сохранению лесов и борьбе с браконьерством), после увольнения не работал, и что он был участником гражданского судебного процесса, деталей которого газета не приводит.

https://ria.ru/20230315/strelba-1858066255.html

https://ria.ru/20230208/strelba-1850524204.html

таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, таиланд