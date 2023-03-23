https://ria.ru/20230323/strelba-1859945338.html
Таиландец застрелил из своего окна трех человек
Таиландец застрелил из своего окна трех человек - РИА Новости, 23.03.2023
Таиландец застрелил из своего окна трех человек
Мужчина, открывший в среду стрельбу из окна своего дома в таиландской провинции Пхетчабури и застреливший трех человек, был убит в перестрелке с полицией рано... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T08:49
2023-03-23T08:49
2023-03-23T10:38
в мире
таиланд
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БАНГКОК, 23 мар – РИА Новости. Мужчина, открывший в среду стрельбу из окна своего дома в таиландской провинции Пхетчабури и застреливший трех человек, был убит в перестрелке с полицией рано утром в четверг, сообщает интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на полицейское управление провинции. 29-летний Ануват Лемтхонг около половины второго днем в среду (09.30 мск) начал обстреливать из 9-миллиметрового пистолета людей, находящихся на улице вблизи его дома в коттеджном поселке Крунгпхет Вилла в провинции Пхетчабури. Мужчина убил трех человек: двух студентов-четверокурсников местного педагогического института, приехавших на мотоцикле в соседний дом, и водителя пикапа службы доставки. Полицейские, окружившие дом и в течение всего дня накануне пытавшиеся уговорить Лемтхонга сдаться, в половине четвертого утра в четверг (23.00 среды мск) начали штурм. В ходе перестрелки с полицейскими на втором этаже преступник был убит, говорится в сообщении. Во время осады дома Лемтхонг ранил еще троих: сначала главу администрации района, бывшего полицейского, который приехал, чтобы провести с ним переговоры, затем офицера отряда полицейского спецназа, который прибыл на место вечером в среду, и местного жителя, проезжавшего мимо дома Лемтхонга к своему дому в том же поселке. Полицейские, в том числе начальник управления полиции провинции Пхетчабури генерал-майор Пхитхи Нарыкхатпхичай и глава Седьмого полицейского региона Таиланда генерал-лейтенант Тханают Вуттхичаратдамронг, неоднократно в течение всего времени осады пытались уговорить мужчину сдаться, сообщает газета. Около полуночи на место прибыли заместитель командующего национальной полицией Таиланда генерал Тосак Суквимон и помощник командующего генерал Самран Нуанма, которые и приняли позже решение о штурме. О причинах поведения преступника пока ничего неизвестно, информирует газета. Следствие в четверг начало изучать обстоятельства последних дней его жизни. Уже удалось установить, что в 2020 году Лемтхонг в течение полугода служил лесным рейнджером (служба министерства сельского и лесного хозяйства Таиланда по сохранению лесов и борьбе с браконьерством), после увольнения не работал, и что он был участником гражданского судебного процесса, деталей которого газета не приводит.
https://ria.ru/20230315/strelba-1858066255.html
https://ria.ru/20230208/strelba-1850524204.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, таиланд
Таиландец застрелил из своего окна трех человек
Таиландца, застрелившего из своего окна трех человек, убили в перестрелке с полицией
БАНГКОК, 23 мар – РИА Новости.
Мужчина, открывший в среду стрельбу из окна своего дома в таиландской провинции Пхетчабури и застреливший трех человек, был убит в перестрелке с полицией рано утром в четверг, сообщает интернет-версия газеты Bangkok Post
со ссылкой на полицейское управление провинции.
29-летний Ануват Лемтхонг около половины второго днем в среду (09.30 мск) начал обстреливать из 9-миллиметрового пистолета людей, находящихся на улице вблизи его дома в коттеджном поселке Крунгпхет Вилла в провинции Пхетчабури. Мужчина убил трех человек: двух студентов-четверокурсников местного педагогического института, приехавших на мотоцикле в соседний дом, и водителя пикапа службы доставки.
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Полицейские, окружившие дом и в течение всего дня накануне пытавшиеся уговорить Лемтхонга сдаться, в половине четвертого утра в четверг (23.00 среды мск) начали штурм. В ходе перестрелки с полицейскими на втором этаже преступник был убит, говорится в сообщении.
Во время осады дома Лемтхонг ранил еще троих: сначала главу администрации района, бывшего полицейского, который приехал, чтобы провести с ним переговоры, затем офицера отряда полицейского спецназа, который прибыл на место вечером в среду, и местного жителя, проезжавшего мимо дома Лемтхонга к своему дому в том же поселке.
Полицейские, в том числе начальник управления полиции провинции Пхетчабури генерал-майор Пхитхи Нарыкхатпхичай и глава Седьмого полицейского региона Таиланда
генерал-лейтенант Тханают Вуттхичаратдамронг, неоднократно в течение всего времени осады пытались уговорить мужчину сдаться, сообщает газета. Около полуночи на место прибыли заместитель командующего национальной полицией Таиланда генерал Тосак Суквимон и помощник командующего генерал Самран Нуанма, которые и приняли позже решение о штурме.
О причинах поведения преступника пока ничего неизвестно, информирует газета. Следствие в четверг начало изучать обстоятельства последних дней его жизни. Уже удалось установить, что в 2020 году Лемтхонг в течение полугода служил лесным рейнджером (служба министерства сельского и лесного хозяйства Таиланда по сохранению лесов и борьбе с браконьерством), после увольнения не работал, и что он был участником гражданского судебного процесса, деталей которого газета не приводит.
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