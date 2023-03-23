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Захарова высмеяла планы США повысить потолок госдолга - РИА Новости, 23.03.2023
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09:55 23.03.2023 (обновлено: 11:35 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/ssha-1859960160.html
Захарова высмеяла планы США повысить потолок госдолга
Захарова высмеяла планы США повысить потолок госдолга - РИА Новости, 23.03.2023
Захарова высмеяла планы США повысить потолок госдолга
Представитель МИД Мария Захарова назвала анекдотом и "новым дном" желание Минфина США повысить потолок госдолга. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T09:55
2023-03-23T11:35
экономика
сша
россия
мария захарова
джанет йеллен
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Представитель МИД Мария Захарова назвала анекдотом и "новым дном" желание Минфина США повысить потолок госдолга. "Банкроты хотят напечатать еще денег, увеличить себе кредит и остаться при этом в "лидерах". Анекдот. Или тема будущего форума в давосской деревне. Одна из секций может называться "Потолки — новое дно американской экономики", — написала она в своем телеграм-канале. Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен в ходе слушаний в конгрессе сказала, что возможное наступление дефолта в стране приведет к утрате доверия со стороны международных партнеров как к США, так и к доллару в качестве резервной валюты. Йеллен также высказалась в пользу повышения потолка госдолга без предварительных условий.
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экономика, сша, россия, мария захарова, джанет йеллен
Экономика, США, Россия, Мария Захарова, Джанет Йеллен
Захарова высмеяла планы США повысить потолок госдолга

Захарова назвала планы США повысить потолок госдолга анекдотом

© РИА Новости / Алексей СухоруковАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Американские доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Представитель МИД Мария Захарова назвала анекдотом и "новым дном" желание Минфина США повысить потолок госдолга.
"Банкроты хотят напечатать еще денег, увеличить себе кредит и остаться при этом в "лидерах". Анекдот. Или тема будущего форума в давосской деревне. Одна из секций может называться "Потолки — новое дно американской экономики", — написала она в своем телеграм-канале.
Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен в ходе слушаний в конгрессе сказала, что возможное наступление дефолта в стране приведет к утрате доверия со стороны международных партнеров как к США, так и к доллару в качестве резервной валюты.
Йеллен также высказалась в пользу повышения потолка госдолга без предварительных условий.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Американцы верят в кризис доллара больше, чем россияне, показал опрос
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ЭкономикаСШАРоссияМария ЗахароваДжанет Йеллен
 
 
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