https://ria.ru/20230323/ssha-1859960160.html
Захарова высмеяла планы США повысить потолок госдолга
Захарова высмеяла планы США повысить потолок госдолга - РИА Новости, 23.03.2023
Захарова высмеяла планы США повысить потолок госдолга
Представитель МИД Мария Захарова назвала анекдотом и "новым дном" желание Минфина США повысить потолок госдолга. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T09:55
2023-03-23T09:55
2023-03-23T11:35
экономика
сша
россия
мария захарова
джанет йеллен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225670_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9e31dac279de8b0b3f848ad9e96337d1.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Представитель МИД Мария Захарова назвала анекдотом и "новым дном" желание Минфина США повысить потолок госдолга. "Банкроты хотят напечатать еще денег, увеличить себе кредит и остаться при этом в "лидерах". Анекдот. Или тема будущего форума в давосской деревне. Одна из секций может называться "Потолки — новое дно американской экономики", — написала она в своем телеграм-канале. Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен в ходе слушаний в конгрессе сказала, что возможное наступление дефолта в стране приведет к утрате доверия со стороны международных партнеров как к США, так и к доллару в качестве резервной валюты. Йеллен также высказалась в пользу повышения потолка госдолга без предварительных условий.
https://ria.ru/20230314/dollar-1857791225.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225670_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_1d3c1105bd144d180912127e61cec290.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, мария захарова, джанет йеллен
Экономика, США, Россия, Мария Захарова, Джанет Йеллен
Захарова высмеяла планы США повысить потолок госдолга
Захарова назвала планы США повысить потолок госдолга анекдотом