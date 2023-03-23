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Захарова высмеяла планы США повысить потолок госдолга

Захарова высмеяла планы США повысить потолок госдолга - РИА Новости, 23.03.2023

Захарова высмеяла планы США повысить потолок госдолга

Представитель МИД Мария Захарова назвала анекдотом и "новым дном" желание Минфина США повысить потолок госдолга. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T09:55

2023-03-23T09:55

2023-03-23T11:35

экономика

сша

россия

мария захарова

джанет йеллен

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Представитель МИД Мария Захарова назвала анекдотом и "новым дном" желание Минфина США повысить потолок госдолга. "Банкроты хотят напечатать еще денег, увеличить себе кредит и остаться при этом в "лидерах". Анекдот. Или тема будущего форума в давосской деревне. Одна из секций может называться "Потолки — новое дно американской экономики", — написала она в своем телеграм-канале. Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен в ходе слушаний в конгрессе сказала, что возможное наступление дефолта в стране приведет к утрате доверия со стороны международных партнеров как к США, так и к доллару в качестве резервной валюты. Йеллен также высказалась в пользу повышения потолка госдолга без предварительных условий.

https://ria.ru/20230314/dollar-1857791225.html

сша

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, россия, мария захарова, джанет йеллен