https://ria.ru/20230323/spetsoperatsiya-1860216388.html

Спецоперация, 23 марта: Медведев назвал Украину частью России

Спецоперация, 23 марта: Медведев назвал Украину частью России - РИА Новости, 23.03.2023

Спецоперация, 23 марта: Медведев назвал Украину частью России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. В ходе беседы он заявил, что Украина является... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T21:30

2023-03-23T21:30

2023-03-23T21:34

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. В ходе беседы он заявил, что Украина является частью России, но в силу геополитических причин и истории РФ долгое время мирилась с тем, что страны живут "в разных квартирах". Кроме этого, политик сказал, что если ФРГ надумает исполнить решение МУС об "аресте" президента РФ Владимира Путина, это будет равносильно объявлению войны, тогда все российские "средства" полетят в бундестаг. Ход спецоперации Российские военнослужащие уничтожили более 250 украинских солдат на донецком направлении за сутки, сообщили в четверг в Минобороны РФ. В районе населенного пункта Ласточкино уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады украинских военных. В министерстве также заявили, что группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении уничтожила за сутки более 80 украинских военных и шесть единиц техники. Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении уничтожила за сутки до 70 украинских военных и пять единиц техники, включая американскую гаубицу M777. Группировка российских войск "Восток" уничтожила до 50 украинских военных за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях. На херсонском направлении за сутки уничтожены до 15 украинских военнослужащих и пять автомобилей. По данным Минобороны РФ, российские истребители сбили украинский бомбардировщик Су-24 в Харьковской области. Кроме того, сбиты 16 беспилотников и пять снарядов РСЗО HIMARS в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областях. Российские военные в Запорожской области уничтожили склад ГСМ украинской 65-й механизированной бригады. О планах поставить Киеву снаряды с обедненным ураном Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что страны Запада во главе с США, решив поставлять Киеву боеприпасы с обедненным ураном, бесповоротно подводят мир к опасной черте, за которой все отчетливее маячит ядерный Армагеддон. Так высокопоставленный российский дипломат прокомментировал прозвучавшие из Вашингтона ранее заявления , что боеприпасы с обедненным ураном – это обычный тип вооружений, который применяется уже несколько десятилетий и не представляет повышенной опасности. В свою очередь, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном Киеву могут негативно повлиять на экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины, так как никто не захочет импортировать продукты с радиоактивным загрязнением. Вокруг спецоперации Медведев также заявил, что в случае вступления Украины в НАТО Россия получит соседа, который входит в недружественный блок и собирается производить ядерное оружие. По его мнению, после вступления в НАТО Украина могла начать полномасштабную операцию против России из-за Крыма, однако Москва это принять не может. Говоря о китайском плане мирного урегулирования на Украине, политик заявил, что для его реализации нужно желание, надо, чтобы его изучали не только в Москве, но и в Вашингтоне, и Киеве, а этого сейчас нет. Кроме того, он отметил, что беспилотники, безусловно, важны в условиях нынешнего конфликта на Украине, но если бы у России не было превосходства в области стратегических ядерных сил, ее бы точно разорвали на куски. По словам зампреда Совбеза, если бы Россия подошла к этому конфликту с другими вооруженными силами и оборонно-промышленным комплексом, "то мы бы вообще ничего сделать не могли". По его мнению, РСЗО HIMARS вполне достойное оружие, но Россия обладает не худшим видом оружия, которое имеет такую же и лучше точность и глубину поражения. Российские танки Т-90М сейчас лучшие в мире, по своим тактико-техническим данным превосходят западные Leopard, Challenger, Abrams, сказал он. Словакия в четверг передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29, сообщил словацкий министр обороны Ярослав Надь. Он поблагодарил всех причастных к этому процессу, а также подтвердил, что остальные истребители будут переданы Украине в ближайшие недели. В свою очередь, американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что США намерены поставлять Украине танки Abrams из наличия Пентагона, а не производить новые, как предполагалась изначально. В Пентагоне ранее объяснили, что на отправку трех десятков Abrams M1A2 ушло бы около года, тогда как подготовить к передаче танки в модификации M1A1 можно уже к осени без серьезных потерь в боевых возможностях. Вместе с тем, председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вашингтону придется удвоить свой и без того рекордный оборонный бюджет, если события на Украине приведут к краху послевоенного миропорядка и началу конфликта великих держав. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что США открыты для конструктивной дипломатии с Россией в целях прекращения украинского конфликта, если Москва проявит признаки готовности к такому взаимодействию. Таким образом глава американской дипломатии ответил на вопрос о том, какие усилия сегодня предпринимает Вашингтон для того, чтобы положить конец конфликту на Украине. Как подчеркнул Блинкен, сейчас Вашингтон не видит со стороны Москвы признаков готовности завершить спецоперацию на Украине.

https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html

https://ria.ru/20230323/spasateli-1860188157.html

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

https://ria.ru/20230322/obstrel-1859751897.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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