https://ria.ru/20230323/spetsoperatsiya-1860121466.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.03.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.03.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T17:29

2023-03-23T17:29

2023-03-23T17:54

инфографика

спецоперация

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 23 марта 2023 годаЗа сутки российские подразделения нанесли огневое поражение противнику в Донецкой и Луганской народных республиках. В Авдеевке, Марьинке и Артемовске продолжаются ожесточенные бои.Ликвидированы 76 артиллерийских расчетов, 114 районов скопления живой силы и техники, два склада с вооружением и топливом. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолет Су-24, 16 беспилотников, пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 404 самолета, 224 вертолета, 3544 беспилотника, 414 зенитных ракетных комплексов, 1071 реактивную систему залпового огня, 8384 танка и других бронемашин, 4415 орудий полевой артиллерии и 9073 единицы автомобильной техники.

украина

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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