https://ria.ru/20230323/spetsoperatsiya-1860107359.html

ВС России на Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских солдат

ВС России на Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских солдат - РИА Новости, 23.03.2023

ВС России на Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских солдат

На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 15 украинских военнослужащих и пять автомобилей, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:40

2023-03-23T15:40

2023-03-23T15:40

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 15 украинских военнослужащих и пять автомобилей, сообщили в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230323/sklad-1860105491.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность