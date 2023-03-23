https://ria.ru/20230323/spetsoperatsiya-1860107359.html
ВС России на Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских солдат
ВС России на Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских солдат - РИА Новости, 23.03.2023
ВС России на Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских солдат
На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 15 украинских военнослужащих и пять автомобилей, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:40
2023-03-23T15:40
2023-03-23T15:40
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 15 украинских военнослужащих и пять автомобилей, сообщили в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230323/sklad-1860105491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
ВС России на Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских солдат
Минобороны: ВС России на Херсонском направлении уничтожили до 15 ВСУ и пять автомобилей
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 15 украинских военнослужащих и пять автомобилей, сообщили в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей", - говорится в сводке министерства.
Российские войска уничтожили украинский склад ГСМ в Запорожской области