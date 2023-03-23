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ВС России на Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских солдат - РИА Новости, 23.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:40 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/spetsoperatsiya-1860107359.html
ВС России на Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских солдат
ВС России на Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских солдат - РИА Новости, 23.03.2023
ВС России на Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских солдат
На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 15 украинских военнослужащих и пять автомобилей, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:40
2023-03-23T15:40
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 15 украинских военнослужащих и пять автомобилей, сообщили в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей", - говорится в сводке министерства.
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Дарья Буймова
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
ВС России на Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских солдат

Минобороны: ВС России на Херсонском направлении уничтожили до 15 ВСУ и пять автомобилей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 15 украинских военнослужащих и пять автомобилей, сообщили в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей", - говорится в сводке министерства.
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС России - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Российские войска уничтожили украинский склад ГСМ в Запорожской области
Вчера, 15:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасность
 
 
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