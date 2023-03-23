https://ria.ru/20230323/spetsoperatsiya-1860102398.html
Российские истребители сбили украинский Су-24 в Харьковской области
Российские истребители сбили украинский Су-24 в Харьковской области - РИА Новости, 23.03.2023
Российские истребители сбили украинский Су-24 в Харьковской области
Российские истребители сбили украинский бомбардировщик Су-24 в Харьковской области, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:29
2023-03-23T15:29
2023-03-23T15:34
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
су-24
харьков
украина
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Российские истребители сбили украинский бомбардировщик Су-24 в Харьковской области, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Богуславка Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сводке за сутки.Кроме того, сбиты 16 беспилотников и пять снарядов РСЗО HIMARS в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областях.Всего с начала спецоперации уничтожены 404 украинских военных самолета, 224 вертолета, 3544 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8384 танка и других боевых бронированных машин, 1071 боевая машина реактивных систем залпового огня, 4415 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9073 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, воздушно-космические силы россии, су-24, харьков, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-24, Харьков, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские истребители сбили украинский Су-24 в Харьковской области
Минобороны: авиация ВКС сбила в районе Богуславки Харьковской области украинский Су-24