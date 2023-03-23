https://ria.ru/20230323/spetsoperatsiya-1860102398.html

Российские истребители сбили украинский Су-24 в Харьковской области

Российские истребители сбили украинский Су-24 в Харьковской области - РИА Новости, 23.03.2023

Российские истребители сбили украинский Су-24 в Харьковской области

Российские истребители сбили украинский бомбардировщик Су-24 в Харьковской области, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:29

2023-03-23T15:29

2023-03-23T15:34

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

су-24

харьков

украина

вооруженные силы украины

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152225/11/1522251165_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_2b915e7c3b6e4d2b86a428951d62d749.jpg

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Российские истребители сбили украинский бомбардировщик Су-24 в Харьковской области, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Богуславка Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сводке за сутки.Кроме того, сбиты 16 беспилотников и пять снарядов РСЗО HIMARS в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областях.Всего с начала спецоперации уничтожены 404 украинских военных самолета, 224 вертолета, 3544 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8384 танка и других боевых бронированных машин, 1071 боевая машина реактивных систем залпового огня, 4415 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9073 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьков

украина

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, воздушно-космические силы россии, су-24, харьков, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)