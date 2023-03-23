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Российские истребители сбили украинский Су-24 в Харьковской области - РИА Новости, 23.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 23.03.2023 (обновлено: 15:34 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/spetsoperatsiya-1860102398.html
Российские истребители сбили украинский Су-24 в Харьковской области
Российские истребители сбили украинский Су-24 в Харьковской области - РИА Новости, 23.03.2023
Российские истребители сбили украинский Су-24 в Харьковской области
Российские истребители сбили украинский бомбардировщик Су-24 в Харьковской области, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:29
2023-03-23T15:34
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
су-24
харьков
украина
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Российские истребители сбили украинский бомбардировщик Су-24 в Харьковской области, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Богуславка Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сводке за сутки.Кроме того, сбиты 16 беспилотников и пять снарядов РСЗО HIMARS в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областях.Всего с начала спецоперации уничтожены 404 украинских военных самолета, 224 вертолета, 3544 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8384 танка и других боевых бронированных машин, 1071 боевая машина реактивных систем залпового огня, 4415 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9073 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, воздушно-космические силы россии, су-24, харьков, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-24, Харьков, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские истребители сбили украинский Су-24 в Харьковской области

Минобороны: авиация ВКС сбила в районе Богуславки Харьковской области украинский Су-24

CC BY-SA 4.0 / Eugene Dmitriyenko / Ukrainian Air Force Sukhoi Su-24MRСамолет Су-24МР украинских ВВС
Самолет Су-24МР украинских ВВС - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
CC BY-SA 4.0 / Eugene Dmitriyenko / Ukrainian Air Force Sukhoi Su-24MR
Самолет Су-24МР украинских ВВС. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Российские истребители сбили украинский бомбардировщик Су-24 в Харьковской области, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Богуславка Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сводке за сутки.
Кроме того, сбиты 16 беспилотников и пять снарядов РСЗО HIMARS в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областях.
Всего с начала спецоперации уничтожены 404 украинских военных самолета, 224 вертолета, 3544 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8384 танка и других боевых бронированных машин, 1071 боевая машина реактивных систем залпового огня, 4415 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9073 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииСу-24ХарьковУкраинаВооруженные силы УкраиныХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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