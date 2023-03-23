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На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 50 солдат ВСУ - РИА Новости, 23.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:27 23.03.2023 (обновлено: 15:32 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/spetsoperatsiya-1860101931.html
На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 50 солдат ВСУ
На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 50 солдат ВСУ - РИА Новости, 23.03.2023
На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 50 солдат ВСУ
Группировка российских войск "Восток" уничтожила до 50 украинских военных за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях, заявили в четверг в Минобороны... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:27
2023-03-23T15:32
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
угледар
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Группировка российских войск "Восток" уничтожила до 50 украинских военных за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях, заявили в четверг в Минобороны РФ."На южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Общие потери противника на данных направлениях составили до 50 украинских военнослужащих, один пикап, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20230323/spetsoperatsiya-1860102398.html
россия
украина
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россия, украина, безопасность, угледар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Угледар, Вооруженные силы Украины
На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 50 солдат ВСУ

Минобороны: на Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 50 солдат ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Группировка российских войск "Восток" уничтожила до 50 украинских военных за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях, заявили в четверг в Минобороны РФ.
"На южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Общие потери противника на данных направлениях составили до 50 украинских военнослужащих, один пикап, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьУгледарВооруженные силы Украины
 
 
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