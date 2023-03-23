https://ria.ru/20230323/spetsoperatsiya-1860101931.html
На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 50 солдат ВСУ
На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 50 солдат ВСУ - РИА Новости, 23.03.2023
На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 50 солдат ВСУ
Группировка российских войск "Восток" уничтожила до 50 украинских военных за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях, заявили в четверг в Минобороны... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:27
2023-03-23T15:27
2023-03-23T15:32
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Группировка российских войск "Восток" уничтожила до 50 украинских военных за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях, заявили в четверг в Минобороны РФ."На южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Общие потери противника на данных направлениях составили до 50 украинских военнослужащих, один пикап, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20230323/spetsoperatsiya-1860102398.html
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РИА Новости
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На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 50 солдат ВСУ
Минобороны: на Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 50 солдат ВСУ