https://ria.ru/20230323/spetsoperatsiya-1860101931.html

На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 50 солдат ВСУ

На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 50 солдат ВСУ - РИА Новости, 23.03.2023

На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 50 солдат ВСУ

Группировка российских войск "Восток" уничтожила до 50 украинских военных за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях, заявили в четверг в Минобороны... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:27

2023-03-23T15:27

2023-03-23T15:32

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Группировка российских войск "Восток" уничтожила до 50 украинских военных за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях, заявили в четверг в Минобороны РФ."На южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Общие потери противника на данных направлениях составили до 50 украинских военнослужащих, один пикап, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20230323/spetsoperatsiya-1860102398.html

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Дарья Буймова

россия, украина, безопасность, угледар, вооруженные силы украины