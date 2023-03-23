https://ria.ru/20230323/spetsoperatsiya-1859944327.html
Киев использует мобильные станции РЭБ, заявил Марочко
Киев использует мобильные станции РЭБ, заявил Марочко - РИА Новости, 23.03.2023
Киев использует мобильные станции РЭБ, заявил Марочко
Киевские силовики стали использовать мобильные станции радиоэлектронной борьбы на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T08:36
2023-03-23T08:36
2023-03-23T08:36
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
киев
донбасс
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 23 мар - РИА Новости. Киевские силовики стали использовать мобильные станции радиоэлектронной борьбы на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Артемовск и Часов Яр (подконтрольный Киеву город в районе Артемовска - ред.) выявлена работа мобильных полукустарных станций радиоэлектронной борьбы", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что комплексы установлены на базе легковых автомобилей и имеют небольшой радиус действия. "Небольшая мощность компенсируется оперативным перемещением в зону действия наших БПЛА. Также у расчетов при себе имеются противодронные ружья, которыми они (украинские силовики – ред.) работают параллельно со станциями", - рассказал Марочко. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230322/razvedka-1859671365.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, артемовск, киев, донбасс, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Киев, Донбасс, Андрей Марочко
Киев использует мобильные станции РЭБ, заявил Марочко
Марочко заявил, что ВСУ используют мобильные станции РЭБ на Артемовском направлении