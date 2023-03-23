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Киев использует мобильные станции РЭБ, заявил Марочко - РИА Новости, 23.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:36 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/spetsoperatsiya-1859944327.html
Киев использует мобильные станции РЭБ, заявил Марочко
Киев использует мобильные станции РЭБ, заявил Марочко - РИА Новости, 23.03.2023
Киев использует мобильные станции РЭБ, заявил Марочко
Киевские силовики стали использовать мобильные станции радиоэлектронной борьбы на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T08:36
2023-03-23T08:36
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
киев
донбасс
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 23 мар - РИА Новости. Киевские силовики стали использовать мобильные станции радиоэлектронной борьбы на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Артемовск и Часов Яр (подконтрольный Киеву город в районе Артемовска - ред.) выявлена работа мобильных полукустарных станций радиоэлектронной борьбы", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что комплексы установлены на базе легковых автомобилей и имеют небольшой радиус действия. "Небольшая мощность компенсируется оперативным перемещением в зону действия наших БПЛА. Также у расчетов при себе имеются противодронные ружья, которыми они (украинские силовики – ред.) работают параллельно со станциями", - рассказал Марочко. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230322/razvedka-1859671365.html
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артемовск
киев
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безопасность, артемовск, киев, донбасс, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Киев, Донбасс, Андрей Марочко
Киев использует мобильные станции РЭБ, заявил Марочко

Марочко заявил, что ВСУ используют мобильные станции РЭБ на Артемовском направлении

© AP Photo / Andriy DubchakСолдаты ВСУ на БТР
Солдаты ВСУ на БТР - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© AP Photo / Andriy Dubchak
Солдаты ВСУ на БТР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 мар - РИА Новости. Киевские силовики стали использовать мобильные станции радиоэлектронной борьбы на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Артемовск и Часов Яр (подконтрольный Киеву город в районе Артемовска - ред.) выявлена работа мобильных полукустарных станций радиоэлектронной борьбы", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Киев активно использует разведку боем, заявил Марочко
Вчера, 08:35
Он уточнил, что комплексы установлены на базе легковых автомобилей и имеют небольшой радиус действия.
"Небольшая мощность компенсируется оперативным перемещением в зону действия наших БПЛА. Также у расчетов при себе имеются противодронные ружья, которыми они (украинские силовики – ред.) работают параллельно со станциями", - рассказал Марочко.
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
ВСУ используют немецкие мины PARM 2 на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Киев пытается остановить наступление на Артемовск немецкими минами
Вчера, 15:17
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскКиевДонбассАндрей Марочко
 
 
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