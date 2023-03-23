https://ria.ru/20230323/spetsoperatsiya-1859944327.html

Киев использует мобильные станции РЭБ, заявил Марочко

Киев использует мобильные станции РЭБ, заявил Марочко - РИА Новости, 23.03.2023

Киев использует мобильные станции РЭБ, заявил Марочко

Киевские силовики стали использовать мобильные станции радиоэлектронной борьбы на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T08:36

2023-03-23T08:36

2023-03-23T08:36

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

киев

донбасс

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 23 мар - РИА Новости. Киевские силовики стали использовать мобильные станции радиоэлектронной борьбы на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Артемовск и Часов Яр (подконтрольный Киеву город в районе Артемовска - ред.) выявлена работа мобильных полукустарных станций радиоэлектронной борьбы", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что комплексы установлены на базе легковых автомобилей и имеют небольшой радиус действия. "Небольшая мощность компенсируется оперативным перемещением в зону действия наших БПЛА. Также у расчетов при себе имеются противодронные ружья, которыми они (украинские силовики – ред.) работают параллельно со станциями", - рассказал Марочко. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230322/razvedka-1859671365.html

https://ria.ru/20230322/miny-1859797080.html

артемовск

киев

донбасс

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, артемовск, киев, донбасс, андрей марочко