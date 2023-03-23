https://ria.ru/20230323/spasateli-1860188157.html
Спасатели 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО провели тренировки по эвакуации летчика
Спасатели 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО провели тренировки по эвакуации летчика - РИА Новости, 23.03.2023
Спасатели 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО провели тренировки по эвакуации летчика
Экипаж поисково-спасательной группы специальной авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа провел тренировки по эвакуации летчика с поверхности воды в... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T19:09
2023-03-23T19:09
2023-03-23T19:47
безопасность
южный военный округ
черное море
ввс рф
россия
сергей шойгу
су-27
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Экипаж поисково-спасательной группы специальной авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа провел тренировки по эвакуации летчика с поверхности воды в открытом море, передает корреспондент РИА Новости. Как уточняется, эти специалисты ежедневно дежурят не только при выполнении задач авиации в рамках спецоперации, но и при охране воздушного пространства России на южном направлении. Между сменами они регулярно проводят тренировки, на которых отрабатывают различные ситуации. Речь идет в том числе об эвакуации летчиков с воды в открытом море. Корреспонденту РИА Новости удалось побывать на таком тренировочном вылете. "Выполняли тренировочный полет на выполнение спасательных работ с зависанием над водной поверхностью. По замыслу тренировки, летчик оказался над водной поверхностью, поступила задача на эвакуацию. Мы выполнили полет в заданный район, обнаружили объект, проверили состояние летчика, как его самочувствие и выполнили эвакуацию", — рассказал агентству командир экипажа вертолета поисково-спасательной группы.По его словам, помимо самой эвакуации летчика, стоит задача по оказанию ему первой медицинской помощи на борту вертолета при транспортировке на берег. Командир экипажа подчеркнул, что человек может столкнуться с определенными трудностями при попадании в воду. Речь идет в первую очередь о переохлаждении, а также обезвоживании."Также при катапультировании или покидании воздушного судна, при попадании в воду человек может получить различные травмы, и так как вода соленая, это тоже может накладывать свою специфику", — уточнил собеседник агентства.Как сообщил начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, именно этот экипаж дежурил во время вылета пилотов Су-27, сопровождавших американский дрон MQ-9 Reaper над Черным морем."При выполнении задач по противовоздушной обороне экипажи поисково-спасательных воздушных судов дежурят не только на земле, но и в небе, чтобы в кратчайшие сроки оказать помощь. Эти люди готовы на все, чтобы спасти летчиков-истребителей", — рассказал РИА Новости офицер. Как сообщало Минобороны, инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper произошел утром 14 марта в районе Крыма. Американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух подняли российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.Накануне глава военного ведомства Сергей Шойгу вручил ордена Мужества пилотам истребителей, перехватившим беспилотник.
https://ria.ru/20220812/programmy-1809037561.html
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Тренировка спасателей по эвакуации летчиков в открытом море
"Эти люди готовы на все, чтобы спасти летчиков-истребителей". Корреспондент РИА Новости побывал на тренировке экипажа поисково-спасательной службы, где отрабатывалась эвакуация летчиков в открытом море.
2023-03-23T19:09
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безопасность, южный военный округ, черное море, ввс рф, россия, сергей шойгу, су-27
Безопасность, Южный военный округ, Черное море, ВВС РФ, Россия, Сергей Шойгу, Су-27
Спасатели 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО провели тренировки по эвакуации летчика
Спасатели 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО провели тренировки по эвакуации летчика в открытом море
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Экипаж поисково-спасательной группы специальной авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа провел тренировки по эвакуации летчика с поверхности воды в открытом море, передает корреспондент РИА Новости.
Как уточняется, эти специалисты ежедневно дежурят не только при выполнении задач авиации в рамках спецоперации, но и при охране воздушного пространства России
на южном направлении. Между сменами они регулярно проводят тренировки, на которых отрабатывают различные ситуации. Речь идет в том числе об эвакуации летчиков с воды в открытом море. Корреспонденту РИА Новости удалось побывать на таком тренировочном вылете.
"Выполняли тренировочный полет на выполнение спасательных работ с зависанием над водной поверхностью. По замыслу тренировки, летчик оказался над водной поверхностью, поступила задача на эвакуацию. Мы выполнили полет в заданный район, обнаружили объект, проверили состояние летчика, как его самочувствие и выполнили эвакуацию", — рассказал агентству командир экипажа вертолета поисково-спасательной группы.
По его словам, помимо самой эвакуации летчика, стоит задача по оказанию ему первой медицинской помощи на борту вертолета при транспортировке на берег. Командир экипажа подчеркнул, что человек может столкнуться с определенными трудностями при попадании в воду. Речь идет в первую очередь о переохлаждении, а также обезвоживании.
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"Также при катапультировании или покидании воздушного судна, при попадании в воду человек может получить различные травмы, и так как вода соленая, это тоже может накладывать свою специфику", — уточнил собеседник агентства.
Как сообщил начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО
, именно этот экипаж дежурил во время вылета пилотов Су-27
, сопровождавших американский дрон MQ-9 Reaper над Черным морем
.
"При выполнении задач по противовоздушной обороне экипажи поисково-спасательных воздушных судов дежурят не только на земле, но и в небе, чтобы в кратчайшие сроки оказать помощь. Эти люди готовы на все, чтобы спасти летчиков-истребителей", — рассказал РИА Новости офицер.
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Как сообщало Минобороны, инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper произошел утром 14 марта в районе Крыма. Американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России
, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух подняли российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.
Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.
Накануне глава военного ведомства Сергей Шойгу
вручил ордена Мужества пилотам истребителей, перехватившим беспилотник.
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