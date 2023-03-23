https://ria.ru/20230323/spasateli-1860188157.html

Спасатели 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО провели тренировки по эвакуации летчика

Спасатели 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО провели тренировки по эвакуации летчика - РИА Новости, 23.03.2023

Спасатели 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО провели тренировки по эвакуации летчика

Экипаж поисково-спасательной группы специальной авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа провел тренировки по эвакуации летчика с поверхности воды в... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T19:09

2023-03-23T19:09

2023-03-23T19:47

безопасность

южный военный округ

черное море

ввс рф

россия

сергей шойгу

су-27

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Экипаж поисково-спасательной группы специальной авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа провел тренировки по эвакуации летчика с поверхности воды в открытом море, передает корреспондент РИА Новости. Как уточняется, эти специалисты ежедневно дежурят не только при выполнении задач авиации в рамках спецоперации, но и при охране воздушного пространства России на южном направлении. Между сменами они регулярно проводят тренировки, на которых отрабатывают различные ситуации. Речь идет в том числе об эвакуации летчиков с воды в открытом море. Корреспонденту РИА Новости удалось побывать на таком тренировочном вылете. "Выполняли тренировочный полет на выполнение спасательных работ с зависанием над водной поверхностью. По замыслу тренировки, летчик оказался над водной поверхностью, поступила задача на эвакуацию. Мы выполнили полет в заданный район, обнаружили объект, проверили состояние летчика, как его самочувствие и выполнили эвакуацию", — рассказал агентству командир экипажа вертолета поисково-спасательной группы.По его словам, помимо самой эвакуации летчика, стоит задача по оказанию ему первой медицинской помощи на борту вертолета при транспортировке на берег. Командир экипажа подчеркнул, что человек может столкнуться с определенными трудностями при попадании в воду. Речь идет в первую очередь о переохлаждении, а также обезвоживании."Также при катапультировании или покидании воздушного судна, при попадании в воду человек может получить различные травмы, и так как вода соленая, это тоже может накладывать свою специфику", — уточнил собеседник агентства.Как сообщил начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, именно этот экипаж дежурил во время вылета пилотов Су-27, сопровождавших американский дрон MQ-9 Reaper над Черным морем."При выполнении задач по противовоздушной обороне экипажи поисково-спасательных воздушных судов дежурят не только на земле, но и в небе, чтобы в кратчайшие сроки оказать помощь. Эти люди готовы на все, чтобы спасти летчиков-истребителей", — рассказал РИА Новости офицер. Как сообщало Минобороны, инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper произошел утром 14 марта в районе Крыма. Американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух подняли российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.Накануне глава военного ведомства Сергей Шойгу вручил ордена Мужества пилотам истребителей, перехватившим беспилотник.

https://ria.ru/20220812/programmy-1809037561.html

https://ria.ru/20230323/letchiki-1860161083.html

https://ria.ru/20230322/vks-1859770841.html

черное море

россия

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Тренировка спасателей по эвакуации летчиков в открытом море "Эти люди готовы на все, чтобы спасти летчиков-истребителей". Корреспондент РИА Новости побывал на тренировке экипажа поисково-спасательной службы, где отрабатывалась эвакуация летчиков в открытом море. 2023-03-23T19:09 true PT2M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, южный военный округ, черное море, ввс рф, россия, сергей шойгу, су-27