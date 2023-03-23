https://ria.ru/20230323/sotrudnichestvo-1859986613.html

Запад не сможет помешать сотрудничеству России и Китая, заявили в МИД

Запад не сможет помешать сотрудничеству России и Китая, заявили в МИД - РИА Новости, 23.03.2023

Запад не сможет помешать сотрудничеству России и Китая, заявили в МИД

Запад не сможет своими "информационными вбросами" и "пиар-акциями" навредить позитивной повестке российско-китайских отношений, заявила в четверг официальный... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T11:20

2023-03-23T11:20

2023-03-23T11:20

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китай

великобритания

си цзиньпин

мария захарова

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Запад не сможет своими "информационными вбросами" и "пиар-акциями" навредить позитивной повестке российско-китайских отношений, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В частности, Захарова назвала заявление Великобритании о планах поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном "информационно-политической провокацией", направленной на разворот дискурса мировой повестки от визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. "Они никак не могут понять, что невозможно никакими информационными вбросами, никакой пропагандой, манипулированием своим мейнстримом перебить конструктивную, созидательную повестку. Вот эта, как она еще называется, позитивная повестка, вот этот конструктив, он не перешибаем," - сказала Захарова в эфире "Соловьев Live". Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Президент РФ Владимир Путин, говоря об этой инициативе, сказал, что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД России Сергей Лавров назвал подобные поставки шагом к серьезной эскалации. Заявление Голди было сделано на фоне государственного визита Си Цзиньпина в Москву и его переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

https://ria.ru/20230323/medvedev-1859939723.html

https://ria.ru/20230322/perekhod-1859789276.html

россия

китай

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, великобритания, си цзиньпин, мария захарова, владимир путин, в мире