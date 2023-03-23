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Российские войска уничтожили украинский склад ГСМ в Запорожской области
Российские войска уничтожили украинский склад ГСМ в Запорожской области - РИА Новости, 23.03.2023
Российские войска уничтожили украинский склад ГСМ в Запорожской области
Российские военные в Запорожской области уничтожили склад горюче-смазочных материалов украинской 65-й механизированной бригады, сообщило в четверг министерство... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:35
2023-03-23T15:35
2023-03-23T15:35
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российские военные в Запорожской области уничтожили склад горюче-смазочных материалов украинской 65-й механизированной бригады, сообщило в четверг министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Зализничное Запорожской области уничтожен склад горюче-смазочных материалов 65-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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Российские войска уничтожили украинский склад ГСМ в Запорожской области
ВС России уничтожили украинский склад горюче-смазочных материалов в Запорожской области