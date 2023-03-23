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Российские войска уничтожили украинский склад ГСМ в Запорожской области - РИА Новости, 23.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:35 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/sklad-1860105491.html
Российские войска уничтожили украинский склад ГСМ в Запорожской области
Российские войска уничтожили украинский склад ГСМ в Запорожской области - РИА Новости, 23.03.2023
Российские войска уничтожили украинский склад ГСМ в Запорожской области
Российские военные в Запорожской области уничтожили склад горюче-смазочных материалов украинской 65-й механизированной бригады, сообщило в четверг министерство... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:35
2023-03-23T15:35
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
украина
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российские военные в Запорожской области уничтожили склад горюче-смазочных материалов украинской 65-й механизированной бригады, сообщило в четверг министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Зализничное Запорожской области уничтожен склад горюче-смазочных материалов 65-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Украина
Российские войска уничтожили украинский склад ГСМ в Запорожской области

ВС России уничтожили украинский склад горюче-смазочных материалов в Запорожской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС России
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС России - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российские военные в Запорожской области уничтожили склад горюче-смазочных материалов украинской 65-й механизированной бригады, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Зализничное Запорожской области уничтожен склад горюче-смазочных материалов 65-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ миреУкраина
 
 
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