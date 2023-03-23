Премьер Нидерландов надеется, что Си Цзиньпин скоро позвонит Зеленскому
Премьер Нидерландов Рютте: в Евросоюзе ждут, что Си Цзиньпин скоро позвонит Зеленскому
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте перед началом саммита ЕС в Брюсселе
ПАРИЖ, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что в ЕС рассчитывают на скорый телефонный разговор лидера КНР Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским.
"Конечно, мы внимательно следили за встречей (президента РФ) Владимира Путина и Си Цзиньпина. Мы очень надеемся, что Си Цзиньпин позвонит Владимиру Зеленскому как можно скорее. Это важно потому, что Китай выступил с инициативой мирного плана (по Украине). Там есть и полезные пункты, и не очень", - сказал Рютте перед саммитом ЕС в Брюсселе, трансляция велась на сайте ЕК. По его словам, такой контакт будет приветствоваться в ЕС.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.