Рейтинг@Mail.ru
Премьер Нидерландов надеется, что Си Цзиньпин скоро позвонит Зеленскому - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 23.03.2023 (обновлено: 20:05 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/si-1860073437.html
Премьер Нидерландов надеется, что Си Цзиньпин скоро позвонит Зеленскому
Премьер Нидерландов надеется, что Си Цзиньпин скоро позвонит Зеленскому - РИА Новости, 23.03.2023
Премьер Нидерландов надеется, что Си Цзиньпин скоро позвонит Зеленскому
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что в ЕС рассчитывают на скорый телефонный разговор лидера КНР Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:10
2023-03-23T20:05
в мире
китай
россия
нидерланды
си цзиньпин
владимир зеленский
евросоюз
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860201534_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_fea78c84852824f3a4d8145b52d399be.jpg
ПАРИЖ, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что в ЕС рассчитывают на скорый телефонный разговор лидера КНР Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским. "Конечно, мы внимательно следили за встречей (президента РФ) Владимира Путина и Си Цзиньпина. Мы очень надеемся, что Си Цзиньпин позвонит Владимиру Зеленскому как можно скорее. Это важно потому, что Китай выступил с инициативой мирного плана (по Украине). Там есть и полезные пункты, и не очень", - сказал Рютте перед саммитом ЕС в Брюсселе, трансляция велась на сайте ЕК. По его словам, такой контакт будет приветствоваться в ЕС. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
https://ria.ru/20230322/politika-1859761985.html
китай
россия
нидерланды
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860201534_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_860a7c87c973729cc2d886c6c54e9985.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, нидерланды, си цзиньпин, владимир зеленский, евросоюз, владимир путин, марк рютте, украина
В мире, Китай, Россия, Нидерланды, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский, Евросоюз, Владимир Путин, Марк Рютте, Украина
Премьер Нидерландов надеется, что Си Цзиньпин скоро позвонит Зеленскому

Премьер Нидерландов Рютте: в Евросоюзе ждут, что Си Цзиньпин скоро позвонит Зеленскому

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что в ЕС рассчитывают на скорый телефонный разговор лидера КНР Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским.
"Конечно, мы внимательно следили за встречей (президента РФ) Владимира Путина и Си Цзиньпина. Мы очень надеемся, что Си Цзиньпин позвонит Владимиру Зеленскому как можно скорее. Это важно потому, что Китай выступил с инициативой мирного плана (по Украине). Там есть и полезные пункты, и не очень", - сказал Рютте перед саммитом ЕС в Брюсселе, трансляция велась на сайте ЕК. По его словам, такой контакт будет приветствоваться в ЕС.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Грановитой палате Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Большая игра Си. Чем обернулся для Запада визит лидера Китая в Москву
22 марта, 14:16
 
В миреКитайРоссияНидерландыСи ЦзиньпинВладимир ЗеленскийЕвросоюзВладимир ПутинМарк РюттеУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала