https://ria.ru/20230323/si-1860073437.html

Премьер Нидерландов надеется, что Си Цзиньпин скоро позвонит Зеленскому

Премьер Нидерландов надеется, что Си Цзиньпин скоро позвонит Зеленскому - РИА Новости, 23.03.2023

Премьер Нидерландов надеется, что Си Цзиньпин скоро позвонит Зеленскому

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что в ЕС рассчитывают на скорый телефонный разговор лидера КНР Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:10

2023-03-23T14:10

2023-03-23T20:05

в мире

китай

россия

нидерланды

си цзиньпин

владимир зеленский

евросоюз

владимир путин

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ПАРИЖ, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что в ЕС рассчитывают на скорый телефонный разговор лидера КНР Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским. "Конечно, мы внимательно следили за встречей (президента РФ) Владимира Путина и Си Цзиньпина. Мы очень надеемся, что Си Цзиньпин позвонит Владимиру Зеленскому как можно скорее. Это важно потому, что Китай выступил с инициативой мирного плана (по Украине). Там есть и полезные пункты, и не очень", - сказал Рютте перед саммитом ЕС в Брюсселе, трансляция велась на сайте ЕК. По его словам, такой контакт будет приветствоваться в ЕС. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

https://ria.ru/20230322/politika-1859761985.html

китай

россия

нидерланды

украина

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Кирилл Волков

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