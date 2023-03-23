https://ria.ru/20230323/shkola-1860065411.html
Губернатор Бурков передал омской гимназии здание Госжилинспекции
Губернатор Бурков передал омской гимназии здание Госжилинспекции - РИА Новости, 23.03.2023
Губернатор Бурков передал омской гимназии здание Госжилинспекции
Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал в своем Telegram-канале, что передал здание ГЖИ под начальную школу гимназии №85. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:54
2023-03-23T13:54
2023-03-23T13:54
омская область
омск
омская область
александр бурков
россия
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ОМСК, 23 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал в своем Telegram-канале, что передал здание ГЖИ под начальную школу гимназии №85. В здании на улице Булатова, 68 располагалась Государственная жилищная инспекция и Соцзащита. Ведомства переехали в другие помещения. Такое решение губернатор принял совместно с мэром Омска Сергеем Шелестом. "Запрос на создание новых мест в школах в центре города растёт, поскольку количество школьников с каждым годом здесь увеличивается. За последние несколько лет нам удалось изменить к лучшему ситуацию с детскими садами — в регионе построили 12 новых учреждений для дошколят. Сейчас мы занимаемся укреплением материально-технической базы школ. Передача здания гимназии — один из форматов этой работы", - написал Александр Бурков. Губернатор напомнил, что в Омске год действует программа меценатской помощи городским школам со стороны омских предпринимателей. При поддержке бизнесменов в учреждениях проводят капитальные ремонты, меняют окна, обновляют инженерные коммуникации, спортивные и актовые залы. Также ряд школ приведут в порядок по президентской программе капремонта. "Планируется, что в новом здании разместится начальная школа. Помимо этого, строго следим за соблюдением графика строительства новых объектов — в настоящее время мы возводим 8 школ. Вся эта работа позволит нам в разы увеличить доступность образования в Омской области", - добавил Александр Бурков.
https://ria.ru/20230319/shkoly-1858952220.html
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омск, омская область, александр бурков, россия
Омская область , Омск, Омская область, Александр Бурков, Россия
Губернатор Бурков передал омской гимназии здание Госжилинспекции
Губернатор Бурков передал омской гимназии под начальную школу здание Госжилинспекции
ОМСК, 23 мар - РИА Новости.
Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал
в своем Telegram-канале, что передал здание ГЖИ под начальную школу гимназии №85.
В здании на улице Булатова, 68 располагалась Государственная жилищная инспекция и Соцзащита. Ведомства переехали в другие помещения. Такое решение губернатор принял совместно с мэром Омска
Сергеем Шелестом.
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"Запрос на создание новых мест в школах в центре города растёт, поскольку количество школьников с каждым годом здесь увеличивается. За последние несколько лет нам удалось изменить к лучшему ситуацию с детскими садами — в регионе построили 12 новых учреждений для дошколят. Сейчас мы занимаемся укреплением материально-технической базы школ. Передача здания гимназии — один из форматов этой работы", - написал Александр Бурков.
Губернатор напомнил, что в Омске год действует программа меценатской помощи городским школам со стороны омских предпринимателей. При поддержке бизнесменов в учреждениях проводят капитальные ремонты, меняют окна, обновляют инженерные коммуникации, спортивные и актовые залы. Также ряд школ приведут в порядок по президентской программе капремонта.
"Планируется, что в новом здании разместится начальная школа. Помимо этого, строго следим за соблюдением графика строительства новых объектов — в настоящее время мы возводим 8 школ. Вся эта работа позволит нам в разы увеличить доступность образования в Омской области", - добавил Александр Бурков.
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