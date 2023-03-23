https://ria.ru/20230323/shkola-1859988525.html
В Екатеринбурге возле школы задержали мужчину с ножом
В Екатеринбурге возле школы задержали мужчину с ножом - РИА Новости, 23.03.2023
В Екатеринбурге возле школы задержали мужчину с ножом
Полиция задержала мужчину с ножом, гуляющего возле школы в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в городском управлении МВД. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T11:25
2023-03-23T11:25
2023-03-23T11:25
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Полиция задержала мужчину с ножом, гуляющего возле школы в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в городском управлении МВД. Местные жители заметили подозрительного мужчину в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга, который шел в сторону школы, и вызвали полицию. Судя по опубликованным СМИ видео, мужчина был в неадекватном состоянии, в руках держал нож. "На место выезжали сотрудники полиции, они задержали и доставили в территориальный ОВД мужчину. Устанавливается его личность, проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное решение", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230323/perets-1859977917.html
екатеринбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
В Екатеринбурге возле школы задержали мужчину с ножом
В Екатеринбурге задержали мужчину с ножом, гуляющего возле школы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Полиция задержала мужчину с ножом, гуляющего возле школы в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в городском управлении МВД.
Местные жители заметили подозрительного мужчину в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга
, который шел в сторону школы, и вызвали полицию. Судя по опубликованным СМИ видео, мужчина был в неадекватном состоянии, в руках держал нож.
"На место выезжали сотрудники полиции, они задержали и доставили в территориальный ОВД мужчину. Устанавливается его личность, проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное решение", - сказал собеседник агентства.
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