https://ria.ru/20230323/shkola-1859988525.html

В Екатеринбурге возле школы задержали мужчину с ножом

В Екатеринбурге возле школы задержали мужчину с ножом - РИА Новости, 23.03.2023

В Екатеринбурге возле школы задержали мужчину с ножом

Полиция задержала мужчину с ножом, гуляющего возле школы в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в городском управлении МВД. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T11:25

2023-03-23T11:25

2023-03-23T11:25

происшествия

екатеринбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Полиция задержала мужчину с ножом, гуляющего возле школы в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в городском управлении МВД. Местные жители заметили подозрительного мужчину в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга, который шел в сторону школы, и вызвали полицию. Судя по опубликованным СМИ видео, мужчина был в неадекватном состоянии, в руках держал нож. "На место выезжали сотрудники полиции, они задержали и доставили в территориальный ОВД мужчину. Устанавливается его личность, проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное решение", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230323/perets-1859977917.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург