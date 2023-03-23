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Доходы регионов повысились в среднем на 13 процентов, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
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13:12 23.03.2023 (обновлено: 13:16 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/regiony-1860042660.html
Доходы регионов повысились в среднем на 13 процентов, заявил Мишустин
Доходы регионов повысились в среднем на 13 процентов, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
Доходы регионов повысились в среднем на 13 процентов, заявил Мишустин
В большинстве субъектах РФ доходы за 2022 год повысились в среднем на 13% и составили почти 15,5 триллиона рублей, сообщил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:12
2023-03-23T13:16
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В большинстве субъектах РФ доходы за 2022 год повысились в среднем на 13% и составили почти 15,5 триллиона рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства, он отметил, что не во всех регионах ситуация была одинаковая, исходные условия в них разные, экономика нередко тоже существенно отличается. "Тем не менее, в большинстве субъектов налоговые и неналоговые доходы бюджетов повысились. В среднем – на тринадцать процентов - мы это внимательно мониторим, и составили почти пятнадцать с половиной триллионов рублей", - сказал Мишустин. В то же время он подчеркнул, что это общая картина, и в части регионов произошло снижение доходов.
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Доходы регионов повысились в среднем на 13 процентов, заявил Мишустин

Мишустин заявил, что доходы регионов за 2022 год составили почти 15,5 триллиона рублей

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В большинстве субъектах РФ доходы за 2022 год повысились в среднем на 13% и составили почти 15,5 триллиона рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства, он отметил, что не во всех регионах ситуация была одинаковая, исходные условия в них разные, экономика нередко тоже существенно отличается.
"Тем не менее, в большинстве субъектов налоговые и неналоговые доходы бюджетов повысились. В среднем – на тринадцать процентов - мы это внимательно мониторим, и составили почти пятнадцать с половиной триллионов рублей", - сказал Мишустин.
В то же время он подчеркнул, что это общая картина, и в части регионов произошло снижение доходов.
Рейтинг регионов по доходам населения
Рейтинг регионов по доходам населения
20 июня 2022, 00:00
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
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