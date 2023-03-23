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Доходы регионов повысились в среднем на 13 процентов, заявил Мишустин
Доходы регионов повысились в среднем на 13 процентов, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
Доходы регионов повысились в среднем на 13 процентов, заявил Мишустин
В большинстве субъектах РФ доходы за 2022 год повысились в среднем на 13% и составили почти 15,5 триллиона рублей, сообщил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:12
2023-03-23T13:12
2023-03-23T13:16
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В большинстве субъектах РФ доходы за 2022 год повысились в среднем на 13% и составили почти 15,5 триллиона рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства, он отметил, что не во всех регионах ситуация была одинаковая, исходные условия в них разные, экономика нередко тоже существенно отличается. "Тем не менее, в большинстве субъектов налоговые и неналоговые доходы бюджетов повысились. В среднем – на тринадцать процентов - мы это внимательно мониторим, и составили почти пятнадцать с половиной триллионов рублей", - сказал Мишустин. В то же время он подчеркнул, что это общая картина, и в части регионов произошло снижение доходов.
https://ria.ru/20220620/dokhody-1796186386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Доходы регионов повысились в среднем на 13 процентов, заявил Мишустин
Мишустин заявил, что доходы регионов за 2022 год составили почти 15,5 триллиона рублей