https://ria.ru/20230323/regiony-1860042660.html

Доходы регионов повысились в среднем на 13 процентов, заявил Мишустин

Доходы регионов повысились в среднем на 13 процентов, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023

Доходы регионов повысились в среднем на 13 процентов, заявил Мишустин

В большинстве субъектах РФ доходы за 2022 год повысились в среднем на 13% и составили почти 15,5 триллиона рублей, сообщил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:12

2023-03-23T13:12

2023-03-23T13:16

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В большинстве субъектах РФ доходы за 2022 год повысились в среднем на 13% и составили почти 15,5 триллиона рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства, он отметил, что не во всех регионах ситуация была одинаковая, исходные условия в них разные, экономика нередко тоже существенно отличается. "Тем не менее, в большинстве субъектов налоговые и неналоговые доходы бюджетов повысились. В среднем – на тринадцать процентов - мы это внимательно мониторим, и составили почти пятнадцать с половиной триллионов рублей", - сказал Мишустин. В то же время он подчеркнул, что это общая картина, и в части регионов произошло снижение доходов.

https://ria.ru/20220620/dokhody-1796186386.html

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Кирилл Волков

экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году