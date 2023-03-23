https://ria.ru/20230323/razvitie-1860053086.html
Правительство подготовит программу экономического развития новых регионов
Правительство подготовит программу экономического развития новых регионов - РИА Новости, 23.03.2023
Правительство подготовит программу экономического развития новых регионов
Правительство в ближайшее время завершит подготовку программы социально-экономического развития новых регионов РФ, сообщил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:26
2023-03-23T13:26
2023-03-23T13:26
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство в ближайшее время завершит подготовку программы социально-экономического развития новых регионов РФ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Глава государства поставил перед правительством цель – за восемь лет вывести новые регионы на общероссийский уровень по всем показателям. И в ближайшее время завершим подготовку соответствующей программы социально-экономического развития", - сказал он, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства.
https://ria.ru/20230323/integratsiya-1860051505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Правительство подготовит программу экономического развития новых регионов
Мишустин: правительство подготовит программу экономического развития новых регионов