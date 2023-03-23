https://ria.ru/20230323/razvitie-1860053086.html

Правительство подготовит про­грамму экономического развития новых регионов

Правительство подготовит про­грамму экономического развития новых регионов - РИА Новости, 23.03.2023

Правительство подготовит про­грамму экономического развития новых регионов

Правительство в ближайшее время завершит подготовку про­граммы социально-экономического развития новых регионов РФ, сообщил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:26

2023-03-23T13:26

2023-03-23T13:26

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство в ближайшее время завершит подготовку про­граммы социально-экономического развития новых регионов РФ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Глава государства поставил перед правительством цель – за восемь лет вывести новые регионы на обще­российский уровень по всем показателям. И в ближайшее время завершим подготовку соответствующей про­граммы социально-экономического развития", - сказал он, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства.

https://ria.ru/20230323/integratsiya-1860051505.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф