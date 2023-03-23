https://ria.ru/20230323/razgovor-1860023809.html

Разговор с правительством будет открытый и плодотворный, заявил Володин

Разговор с правительством будет открытый и плодотворный, заявил Володин - РИА Новости, 23.03.2023

Разговор с правительством будет открытый и плодотворный, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин перед выступлением в четверг в палате премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщил собравшимся, что разговор с правительством... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:50

2023-03-23T12:50

2023-03-23T12:50

вячеслав володин

россия

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин перед выступлением в четверг в палате премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщил собравшимся, что разговор с правительством будет открытым и плодотворным. "Разговор сегодня будет плодотворный. Но сегодня этот разговор будет не только напряженный, но и публичный, и открытый. У нас сегодняшний отчет транслируется и в сети Интернет. Мы подключили через видеоконференцсвязь все региональные парламенты. В нашем зале присутствуют представители делового сообщества, экспертного, вузовского… Михаил Владимирович, демократия – это процедуры, нормы и правила. Поэтому мы обязаны все обсуждать, и, если у кого-то были бы дополнения, обсуждали бы эти дополнения", - сообщил Володин.

https://ria.ru/20230323/privetstvie-1860014263.html

россия

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Влада Копылова

вячеслав володин, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году