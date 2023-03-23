https://ria.ru/20230323/razgovor-1860023809.html
Разговор с правительством будет открытый и плодотворный, заявил Володин
Разговор с правительством будет открытый и плодотворный, заявил Володин - РИА Новости, 23.03.2023
Разговор с правительством будет открытый и плодотворный, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин перед выступлением в четверг в палате премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщил собравшимся, что разговор с правительством... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:50
2023-03-23T12:50
2023-03-23T12:50
вячеслав володин
россия
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860018910_440:818:2627:2048_1920x0_80_0_0_ac29912e62a4bf555e2d29feab7ab3f8.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин перед выступлением в четверг в палате премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщил собравшимся, что разговор с правительством будет открытым и плодотворным. "Разговор сегодня будет плодотворный. Но сегодня этот разговор будет не только напряженный, но и публичный, и открытый. У нас сегодняшний отчет транслируется и в сети Интернет. Мы подключили через видеоконференцсвязь все региональные парламенты. В нашем зале присутствуют представители делового сообщества, экспертного, вузовского… Михаил Владимирович, демократия – это процедуры, нормы и правила. Поэтому мы обязаны все обсуждать, и, если у кого-то были бы дополнения, обсуждали бы эти дополнения", - сообщил Володин.
https://ria.ru/20230323/privetstvie-1860014263.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860018910_801:953:2261:2048_1920x0_80_0_0_587e7d5ded3898d3834070e45666072a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Вячеслав Володин, Россия, Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Разговор с правительством будет открытый и плодотворный, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин: разговор с правительством будет открытый и плодотворный
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин перед выступлением в четверг в палате премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщил собравшимся, что разговор с правительством будет открытым и плодотворным.
"Разговор сегодня будет плодотворный. Но сегодня этот разговор будет не только напряженный, но и публичный, и открытый. У нас сегодняшний отчет транслируется и в сети Интернет. Мы подключили через видеоконференцсвязь все региональные парламенты. В нашем зале присутствуют представители делового сообщества, экспертного, вузовского… Михаил Владимирович, демократия – это процедуры, нормы и правила. Поэтому мы обязаны все обсуждать, и, если у кого-то были бы дополнения, обсуждали бы эти дополнения", - сообщил Володин.
Володин предложил депутатам поприветствовать деловое сообщество стоя