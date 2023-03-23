https://ria.ru/20230323/raiffeisen-1860215375.html

На Украине Raiffeisen Bank внесли в список "спонсоров войны"

На Украине Raiffeisen Bank внесли в список "спонсоров войны" - РИА Новости, 23.03.2023

На Украине Raiffeisen Bank внесли в список "спонсоров войны"

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в список международных... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T21:15

2023-03-23T21:15

2023-03-23T22:40

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украина

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в список международных "спонсоров войны". "НАПК внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны за продолжение работы банка в России и официальное признание так называемых ДНР и ЛНР через свое представительство в России", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. В НАПК выразили недовольство тем, что российское отделение Raiffeisen признает Донецкую и Луганскую народные республики, предоставляет выгодные условия кредитования российским военным, а также употребляет в документах формулировку "специальная военная операция". Ранее НАПК внесло французскую корпорацию Auchan Holding и итальянскую компанию Buzzi Unicem в перечень международных "спонсоров войны" по той же причине.

https://ria.ru/20230223/auchan-1854015531.html

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луганская народная республика, экономика, украина, донецкая народная республика, raiffeisen bank international, днр, лнр, в мире