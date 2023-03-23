https://ria.ru/20230323/raiffeisen-1860215375.html
На Украине Raiffeisen Bank внесли в список "спонсоров войны"
На Украине Raiffeisen Bank внесли в список "спонсоров войны" - РИА Новости, 23.03.2023
На Украине Raiffeisen Bank внесли в список "спонсоров войны"
Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в список международных... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T21:15
2023-03-23T21:15
2023-03-23T22:40
луганская народная республика
экономика
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в список международных "спонсоров войны". "НАПК внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны за продолжение работы банка в России и официальное признание так называемых ДНР и ЛНР через свое представительство в России", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. В НАПК выразили недовольство тем, что российское отделение Raiffeisen признает Донецкую и Луганскую народные республики, предоставляет выгодные условия кредитования российским военным, а также употребляет в документах формулировку "специальная военная операция". Ранее НАПК внесло французскую корпорацию Auchan Holding и итальянскую компанию Buzzi Unicem в перечень международных "спонсоров войны" по той же причине.
https://ria.ru/20230223/auchan-1854015531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На Украине Raiffeisen Bank внесли в список "спонсоров войны"
Украинское нацагентство внесло Raiffeisen Bank в международный список "спонсоров войны"