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Пушков оценил заявление Херша о диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 23.03.2023
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07:30 23.03.2023 (обновлено: 10:36 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/pushkov-1859938068.html
Пушков оценил заявление Херша о диверсии на "Северных потоках"
Пушков оценил заявление Херша о диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 23.03.2023
Пушков оценил заявление Херша о диверсии на "Северных потоках"
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения журналиста Сеймура Херша о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц с осени поддерживает попытки Вашингтона скрыть... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T07:30
2023-03-23T10:36
в мире
сша
германия
сеймур херш
алексей пушков
олаф шольц
северный поток
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения журналиста Сеймура Херша о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц с осени поддерживает попытки Вашингтона скрыть информацию о взрывах на "Северных потоках".По словам Херша, на сегодняшний день остается открытым вопрос о том, знал ли немецкий политик заранее о диверсии. Тем не менее Шольц так или иначе причастен к попыткам США утаить сведения, подчеркнул он. Также журналист заявил, что статьи в газетах The New York Times и Die Zeit о диверсии были заказаны спецслужбами США для дискредитации его версии событий."Новая информация от Сеймура Херша об операции против "Северного потока". Версия с яхтой (некой проукраинской группы. — Прим. ред.) явно "не заходит". Сколько бы туда ни накидали волос (якобы обнаруженных на яхте. — Прим. ред.) и ни оставили там "следов взрывчатого вещества", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.Газета The New York Times в начале марта сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя трубопроводов стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкая газета Die Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам.
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в мире, сша, германия, сеймур херш, алексей пушков, олаф шольц, северный поток
В мире, США, Германия, Сеймур Херш, Алексей Пушков, Олаф Шольц, Северный поток
Пушков оценил заявление Херша о диверсии на "Северных потоках"

Сенатор Пушков: версия западных СМИ о подрывах "Северных потоков" явно "не заходит"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения журналиста Сеймура Херша о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц с осени поддерживает попытки Вашингтона скрыть информацию о взрывах на "Северных потоках".
По словам Херша, на сегодняшний день остается открытым вопрос о том, знал ли немецкий политик заранее о диверсии. Тем не менее Шольц так или иначе причастен к попыткам США утаить сведения, подчеркнул он. Также журналист заявил, что статьи в газетах The New York Times и Die Zeit о диверсии были заказаны спецслужбами США для дискредитации его версии событий.
"Новая информация от Сеймура Херша об операции против "Северного потока". Версия с яхтой (некой проукраинской группы. — Прим. ред.) явно "не заходит". Сколько бы туда ни накидали волос (якобы обнаруженных на яхте. — Прим. ред.) и ни оставили там "следов взрывчатого вещества", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.
Газета The New York Times в начале марта сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя трубопроводов стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкая газета Die Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
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Вчера, 16:03
 
В миреСШАГерманияСеймур ХершАлексей ПушковОлаф ШольцСеверный поток
 
 
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