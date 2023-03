https://ria.ru/20230323/pushkov-1859938068.html

Пушков оценил заявление Херша о диверсии на "Северных потоках"

Пушков оценил заявление Херша о диверсии на "Северных потоках"

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения журналиста Сеймура Херша о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц с осени поддерживает попытки Вашингтона скрыть информацию о взрывах на "Северных потоках".По словам Херша, на сегодняшний день остается открытым вопрос о том, знал ли немецкий политик заранее о диверсии. Тем не менее Шольц так или иначе причастен к попыткам США утаить сведения, подчеркнул он. Также журналист заявил, что статьи в газетах The New York Times и Die Zeit о диверсии были заказаны спецслужбами США для дискредитации его версии событий."Новая информация от Сеймура Херша об операции против "Северного потока". Версия с яхтой (некой проукраинской группы. — Прим. ред.) явно "не заходит". Сколько бы туда ни накидали волос (якобы обнаруженных на яхте. — Прим. ред.) и ни оставили там "следов взрывчатого вещества", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.Газета The New York Times в начале марта сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя трубопроводов стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкая газета Die Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам.

