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В Тель-Авиве тысячи демонстрантов вышли на протесты против судебной реформы - РИА Новости, 23.03.2023
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17:22 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/protesty-1860146593.html
В Тель-Авиве тысячи демонстрантов вышли на протесты против судебной реформы
В Тель-Авиве тысячи демонстрантов вышли на протесты против судебной реформы - РИА Новости, 23.03.2023
В Тель-Авиве тысячи демонстрантов вышли на протесты против судебной реформы
Тысячи демонстрантов в четверг снова вышли на улицы Тель-Авива в знак протеста против судебной реформы правительства Беньямина Нетаньху, наблюдаются перебои в... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:22
2023-03-23T17:22
в мире
тель-авив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мар - РИА Новости. Тысячи демонстрантов в четверг снова вышли на улицы Тель-Авива в знак протеста против судебной реформы правительства Беньямина Нетаньху, наблюдаются перебои в работе общественного транспорта и перекрытия дорог, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Утром несколько сотен студентов и профессоров провели акцию протеста на площади у Тель-Авивского университета в северной части города. Протестующие скандировали антиправительственные лозунги в защиту демократии. Затем колонна двинулась к центру города. К полудню демонстранты заблокировали центральные магистрали Тель-Авива - трассу Аялон и бульвар Менахема Бегина. Большая группа протестующих собралась на перекрестке Азриэлли, где расположены один из ключевых транспортных узлов города, здание правительственного комплекса и генштаб. Демонстрации проходят в мирном ключе. В местах скопления протестующих заметны небольшие силы полиции наблюдаются
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РИА Новости
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Протесты в Тель-Авиве
В Тель-Авиве новые протесты против судебной реформы, заблокированы центральные магистрали города.
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в мире, тель-авив
В мире, Тель-Авив
В Тель-Авиве тысячи демонстрантов вышли на протесты против судебной реформы

В Тель-Авиве тысячи демонстрантов снова вышли на протесты против судебной реформы

Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мар - РИА Новости. Тысячи демонстрантов в четверг снова вышли на улицы Тель-Авива в знак протеста против судебной реформы правительства Беньямина Нетаньху, наблюдаются перебои в работе общественного транспорта и перекрытия дорог, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Утром несколько сотен студентов и профессоров провели акцию протеста на площади у Тель-Авивского университета в северной части города. Протестующие скандировали антиправительственные лозунги в защиту демократии. Затем колонна двинулась к центру города.
К полудню демонстранты заблокировали центральные магистрали Тель-Авива - трассу Аялон и бульвар Менахема Бегина. Большая группа протестующих собралась на перекрестке Азриэлли, где расположены один из ключевых транспортных узлов города, здание правительственного комплекса и генштаб.
Демонстрации проходят в мирном ключе. В местах скопления протестующих заметны небольшие силы полиции наблюдаются
Участники акции протеста против проекта реформы юридической системы в Иерусалиме, Израиль - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
В правительстве Израиля обвинили США в финансировании протестов
12 марта, 15:34
 
В миреТель-Авив
 
 
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