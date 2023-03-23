https://ria.ru/20230323/protesty-1860146593.html

В Тель-Авиве тысячи демонстрантов вышли на протесты против судебной реформы

В Тель-Авиве тысячи демонстрантов вышли на протесты против судебной реформы - РИА Новости, 23.03.2023

В Тель-Авиве тысячи демонстрантов вышли на протесты против судебной реформы

Тысячи демонстрантов в четверг снова вышли на улицы Тель-Авива в знак протеста против судебной реформы правительства Беньямина Нетаньху, наблюдаются перебои в... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T17:22

2023-03-23T17:22

2023-03-23T17:22

в мире

тель-авив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860105317_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_40fc67feff0530cd4297cf6597735d81.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мар - РИА Новости. Тысячи демонстрантов в четверг снова вышли на улицы Тель-Авива в знак протеста против судебной реформы правительства Беньямина Нетаньху, наблюдаются перебои в работе общественного транспорта и перекрытия дорог, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Утром несколько сотен студентов и профессоров провели акцию протеста на площади у Тель-Авивского университета в северной части города. Протестующие скандировали антиправительственные лозунги в защиту демократии. Затем колонна двинулась к центру города. К полудню демонстранты заблокировали центральные магистрали Тель-Авива - трассу Аялон и бульвар Менахема Бегина. Большая группа протестующих собралась на перекрестке Азриэлли, где расположены один из ключевых транспортных узлов города, здание правительственного комплекса и генштаб. Демонстрации проходят в мирном ключе. В местах скопления протестующих заметны небольшие силы полиции наблюдаются

https://ria.ru/20230312/protesty-1857352665.html

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протесты в Тель-Авиве В Тель-Авиве новые протесты против судебной реформы, заблокированы центральные магистрали города. 2023-03-23T17:22 true PT0M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тель-авив