https://ria.ru/20230323/protesty-1860146593.html
В Тель-Авиве тысячи демонстрантов вышли на протесты против судебной реформы
В Тель-Авиве тысячи демонстрантов вышли на протесты против судебной реформы - РИА Новости, 23.03.2023
В Тель-Авиве тысячи демонстрантов вышли на протесты против судебной реформы
Тысячи демонстрантов в четверг снова вышли на улицы Тель-Авива в знак протеста против судебной реформы правительства Беньямина Нетаньху, наблюдаются перебои в... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:22
2023-03-23T17:22
2023-03-23T17:22
в мире
тель-авив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860105317_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_40fc67feff0530cd4297cf6597735d81.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мар - РИА Новости. Тысячи демонстрантов в четверг снова вышли на улицы Тель-Авива в знак протеста против судебной реформы правительства Беньямина Нетаньху, наблюдаются перебои в работе общественного транспорта и перекрытия дорог, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Утром несколько сотен студентов и профессоров провели акцию протеста на площади у Тель-Авивского университета в северной части города. Протестующие скандировали антиправительственные лозунги в защиту демократии. Затем колонна двинулась к центру города. К полудню демонстранты заблокировали центральные магистрали Тель-Авива - трассу Аялон и бульвар Менахема Бегина. Большая группа протестующих собралась на перекрестке Азриэлли, где расположены один из ключевых транспортных узлов города, здание правительственного комплекса и генштаб. Демонстрации проходят в мирном ключе. В местах скопления протестующих заметны небольшие силы полиции наблюдаются
https://ria.ru/20230312/protesty-1857352665.html
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860105317_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_923c885c2a31938c13b1191895329b7b.jpg
Протесты в Тель-Авиве
В Тель-Авиве новые протесты против судебной реформы, заблокированы центральные магистрали города.
2023-03-23T17:22
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив
В Тель-Авиве тысячи демонстрантов вышли на протесты против судебной реформы
В Тель-Авиве тысячи демонстрантов снова вышли на протесты против судебной реформы
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мар - РИА Новости. Тысячи демонстрантов в четверг снова вышли на улицы Тель-Авива в знак протеста против судебной реформы правительства Беньямина Нетаньху, наблюдаются перебои в работе общественного транспорта и перекрытия дорог, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Утром несколько сотен студентов и профессоров провели акцию протеста на площади у Тель-Авивского университета в северной части города. Протестующие скандировали антиправительственные лозунги в защиту демократии. Затем колонна двинулась к центру города.
К полудню демонстранты заблокировали центральные магистрали Тель-Авива - трассу Аялон и бульвар Менахема Бегина. Большая группа протестующих собралась на перекрестке Азриэлли, где расположены один из ключевых транспортных узлов города, здание правительственного комплекса и генштаб.
Демонстрации проходят в мирном ключе. В местах скопления протестующих заметны небольшие силы полиции наблюдаются
В правительстве Израиля обвинили США в финансировании протестов