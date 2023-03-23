https://ria.ru/20230323/prodbezopasnost-1860018791.html
Мишустин оценил уровень продовольственной безопасности в России
Мишустин оценил уровень продовольственной безопасности в России - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин оценил уровень продовольственной безопасности в России
Уровень продовольственной безопасности в России является одним из самых надежных в мире, внутренний спрос на зерно, сахар, мясо, рыбу и растительное мясо... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:39
2023-03-23T12:39
2023-03-23T13:16
россия
экономика
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Уровень продовольственной безопасности в России является одним из самых надежных в мире, внутренний спрос на зерно, сахар, мясо, рыбу и растительное мясо обеспечен с избытком, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Уровень продовольственной безопасности в России – один из самых надежных в мире. С избытком обеспечиваем внутренний спрос зерном (177,8% при значении в Доктрине 95%), сахаром (103,2% вместо 90%), растительным маслом (211% вместо 90%), мясом (100% вместо 85%) и рыбой (153% вместо 85%)", - сказал Мишустин, представляя в Госдуме отчет правительства за 2022 год."Такого урожая зерновых, как в прошлом году, не бывало и в советское время, 157 миллионов тонн – это огромный успех нашего агропрома! Новые рекорды есть и по объемам масличных культур. Виден прирост по мясу, картофелю, тепличным овощам, фруктам", - добавил он.Мишустин также отметил, что в России продолжается развитие отрасли, расширяется собственная производственная база по ключевым направлениям. "Вернули в сельхозоборот около 450 тысяч гектаров земли по итогам прошлого года. Построено 25 заводов по переработке рыбы", - подчеркнул премьер-министр."Это, конечно, результат системной господдержки АПК... Всего объем его финансирования в прошлом году превысил 420 миллиардов рублей. ...Будем и дальше помогать сельхозпроизводителям", - заключил он.
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860017231.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Мишустин об уровне продовольственной безопасности в России
Уровень продовольственной безопасности в России является одним из самых надежных в мире, внутренний спрос на зерно, сахар, мясо, рыбу и растительное мясо обеспечен с избытком, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
2023-03-23T12:39
true
PT1M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин оценил уровень продовольственной безопасности в России
Мишустин назвал уровень продбезопасности в России одним из самых надежных в мире
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Уровень продовольственной безопасности в России является одним из самых надежных в мире, внутренний спрос на зерно, сахар, мясо, рыбу и растительное мясо обеспечен с избытком, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Уровень продовольственной безопасности в России – один из самых надежных в мире. С избытком обеспечиваем внутренний спрос зерном (177,8% при значении в Доктрине 95%), сахаром (103,2% вместо 90%), растительным маслом (211% вместо 90%), мясом (100% вместо 85%) и рыбой (153% вместо 85%)", - сказал Мишустин
, представляя в Госдуме
отчет правительства за 2022 год.
"Такого урожая зерновых, как в прошлом году, не бывало и в советское время, 157 миллионов тонн – это огромный успех нашего агропрома! Новые рекорды есть и по объемам масличных культур. Виден прирост по мясу, картофелю, тепличным овощам, фруктам", - добавил он.
Мишустин также отметил, что в России продолжается развитие отрасли, расширяется собственная производственная база по ключевым направлениям. "Вернули в сельхозоборот около 450 тысяч гектаров земли по итогам прошлого года. Построено 25 заводов по переработке рыбы", - подчеркнул премьер-министр.
"Это, конечно, результат системной господдержки АПК... Всего объем его финансирования в прошлом году превысил 420 миллиардов рублей. ...Будем и дальше помогать сельхозпроизводителям", - заключил он.
Мишустин рассказал о программе стимулирования найма работников