https://ria.ru/20230323/prodbezopasnost-1860018791.html

Мишустин оценил уровень продовольственной безопасности в России

Мишустин оценил уровень продовольственной безопасности в России - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин оценил уровень продовольственной безопасности в России

Уровень продовольственной безопасности в России является одним из самых надежных в мире, внутренний спрос на зерно, сахар, мясо, рыбу и растительное мясо... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:39

2023-03-23T12:39

2023-03-23T13:16

россия

экономика

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Уровень продовольственной безопасности в России является одним из самых надежных в мире, внутренний спрос на зерно, сахар, мясо, рыбу и растительное мясо обеспечен с избытком, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Уровень продовольственной безопасности в России – один из самых надежных в мире. С избытком обеспечиваем внутренний спрос зерном (177,8% при значении в Доктрине 95%), сахаром (103,2% вместо 90%), растительным маслом (211% вместо 90%), мясом (100% вместо 85%) и рыбой (153% вместо 85%)", - сказал Мишустин, представляя в Госдуме отчет правительства за 2022 год."Такого урожая зерновых, как в прошлом году, не бывало и в советское время, 157 миллионов тонн – это огромный успех нашего агропрома! Новые рекорды есть и по объемам масличных культур. Виден прирост по мясу, картофелю, тепличным овощам, фруктам", - добавил он.Мишустин также отметил, что в России продолжается развитие отрасли, расширяется собственная производственная база по ключевым направлениям. "Вернули в сельхозоборот около 450 тысяч гектаров земли по итогам прошлого года. Построено 25 заводов по переработке рыбы", - подчеркнул премьер-министр."Это, конечно, результат системной господдержки АПК... Всего объем его финансирования в прошлом году превысил 420 миллиардов рублей. ...Будем и дальше помогать сельхозпроизводителям", - заключил он.

https://ria.ru/20230323/mishustin-1860017231.html

россия

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Варвара Скокшина

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Мишустин об уровне продовольственной безопасности в России Уровень продовольственной безопасности в России является одним из самых надежных в мире, внутренний спрос на зерно, сахар, мясо, рыбу и растительное мясо обеспечен с избытком, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 2023-03-23T12:39 true PT1M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году