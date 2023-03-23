https://ria.ru/20230323/privetstvie-1860014263.html
Володин предложил депутатам поприветствовать деловое сообщество стоя
Володин предложил депутатам поприветствовать деловое сообщество стоя - РИА Новости, 23.03.2023
Володин предложил депутатам поприветствовать деловое сообщество стоя
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам Госдумы стоя поприветствовать представителей делового, экспертного сообщества, которые находятся в зале... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:29
2023-03-23T12:29
2023-03-23T13:50
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам Госдумы стоя поприветствовать представителей делового, экспертного сообщества, которые находятся в зале пленарных заседаний Госдумы в ходе отчета правительства. "Мы подключили через видеоконференцсвязь все региональные парламенты. В нашем зале присутствуют представители делового сообщества, экспертного, вузовского. Коллеги, давайте поприветствуем, вон они на балконе. Давайте поприветствуем стоя, так же, как правительство", - сказал Володин. Он отметил, что это избиратели и "вставать надо было сразу" "Как правительство, значит, мы встаем. А как наши избиратели – мы задумываемся", - добавил он.
https://ria.ru/20230323/deputaty-1860010465.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Володин предложил депутатам поприветствовать деловое и экспертное сообщество стоя
Володин предложил депутатам поприветствовать деловое и экспертное сообщество стоя
2023-03-23T12:29
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PT1M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, вячеслав володин, госдума рф
Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин предложил депутатам поприветствовать деловое сообщество стоя
Володин предложил депутатам поприветствовать деловое и экспертное сообщество стоя
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам Госдумы стоя поприветствовать представителей делового, экспертного сообщества, которые находятся в зале пленарных заседаний Госдумы в ходе отчета правительства.
"Мы подключили через видеоконференцсвязь все региональные парламенты. В нашем зале присутствуют представители делового сообщества, экспертного, вузовского. Коллеги, давайте поприветствуем, вон они на балконе. Давайте поприветствуем стоя, так же, как правительство", - сказал Володин.
Он отметил, что это избиратели и "вставать надо было сразу"
"Как правительство, значит, мы встаем. А как наши избиратели – мы задумываемся", - добавил он.
На отчете правительства в Госдуме присутствуют 417 депутатов из 450