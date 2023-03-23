https://ria.ru/20230323/privetstvie-1860014263.html

Володин предложил депутатам поприветствовать деловое сообщество стоя

Володин предложил депутатам поприветствовать деловое сообщество стоя - РИА Новости, 23.03.2023

Володин предложил депутатам поприветствовать деловое сообщество стоя

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам Госдумы стоя поприветствовать представителей делового, экспертного сообщества, которые находятся в зале... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:29

2023-03-23T12:29

2023-03-23T13:50

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам Госдумы стоя поприветствовать представителей делового, экспертного сообщества, которые находятся в зале пленарных заседаний Госдумы в ходе отчета правительства. "Мы подключили через видеоконференцсвязь все региональные парламенты. В нашем зале присутствуют представители делового сообщества, экспертного, вузовского. Коллеги, давайте поприветствуем, вон они на балконе. Давайте поприветствуем стоя, так же, как правительство", - сказал Володин. Он отметил, что это избиратели и "вставать надо было сразу" "Как правительство, значит, мы встаем. А как наши избиратели – мы задумываемся", - добавил он.

https://ria.ru/20230323/deputaty-1860010465.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Володин предложил депутатам поприветствовать деловое и экспертное сообщество стоя Володин предложил депутатам поприветствовать деловое и экспертное сообщество стоя 2023-03-23T12:29 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, вячеслав володин, госдума рф