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Володин предложил депутатам поприветствовать деловое сообщество стоя - РИА Новости, 23.03.2023
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12:29 23.03.2023 (обновлено: 13:50 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/privetstvie-1860014263.html
Володин предложил депутатам поприветствовать деловое сообщество стоя
Володин предложил депутатам поприветствовать деловое сообщество стоя - РИА Новости, 23.03.2023
Володин предложил депутатам поприветствовать деловое сообщество стоя
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам Госдумы стоя поприветствовать представителей делового, экспертного сообщества, которые находятся в зале... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:29
2023-03-23T13:50
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
вячеслав володин
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам Госдумы стоя поприветствовать представителей делового, экспертного сообщества, которые находятся в зале пленарных заседаний Госдумы в ходе отчета правительства. "Мы подключили через видеоконференцсвязь все региональные парламенты. В нашем зале присутствуют представители делового сообщества, экспертного, вузовского. Коллеги, давайте поприветствуем, вон они на балконе. Давайте поприветствуем стоя, так же, как правительство", - сказал Володин. Он отметил, что это избиратели и "вставать надо было сразу" "Как правительство, значит, мы встаем. А как наши избиратели – мы задумываемся", - добавил он.
https://ria.ru/20230323/deputaty-1860010465.html
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353
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Володин предложил депутатам поприветствовать деловое и экспертное сообщество стоя
Володин предложил депутатам поприветствовать деловое и экспертное сообщество стоя
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353
60
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отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, вячеслав володин, госдума рф
Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин предложил депутатам поприветствовать деловое сообщество стоя

Володин предложил депутатам поприветствовать деловое и экспертное сообщество стоя

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам Госдумы стоя поприветствовать представителей делового, экспертного сообщества, которые находятся в зале пленарных заседаний Госдумы в ходе отчета правительства.
"Мы подключили через видеоконференцсвязь все региональные парламенты. В нашем зале присутствуют представители делового сообщества, экспертного, вузовского. Коллеги, давайте поприветствуем, вон они на балконе. Давайте поприветствуем стоя, так же, как правительство", - сказал Володин.
Он отметил, что это избиратели и "вставать надо было сразу"
"Как правительство, значит, мы встаем. А как наши избиратели – мы задумываемся", - добавил он.
Пленарное заседание в Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
На отчете правительства в Госдуме присутствуют 417 депутатов из 450
Вчера, 12:21
 
Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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