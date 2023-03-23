https://ria.ru/20230323/pridnestrove-1860129724.html

Приднестровье готово продолжать переговоры с Молдавией, заявил глава ПМР

Приднестровье готово продолжать переговоры с Молдавией, заявил глава ПМР - РИА Новости, 23.03.2023

Приднестровье готово продолжать переговоры с Молдавией, заявил глава ПМР

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский после встречи с постоянным представителем России при ОБСЕ Александром Лукашевичем... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:37

2023-03-23T16:37

2023-03-23T16:37

в мире

молдавия

россия

тирасполь

александр лукашевич

вадим красносельский

виталий тряпицын

обсе

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ТИРАСПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский после встречи с постоянным представителем России при ОБСЕ Александром Лукашевичем и с послом по особым поручениям МИД РФ Виталием Тряпицыным заявил, что в Тирасполе готовы продолжить диалог с Молдавией в любом формате ради мира на приднестровской земле. Красносельский напомнил, что действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи предлагал собрать формат "5+2" (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, Евросоюз и США) в Скопье, в Македонии. "Либо созвать иной какой-то формат по безопасности, региональной безопасности, общей безопасности, в который, несомненно, входит Приднестровье. Эта идея господина Османи нашла отклик у нас. Мы готовы продолжить диалог в любом формате ради мира на приднестровской земле. Мир – это основа", - отметил Красносельский, которого цитирует пресс-служба главы ПМР. Он также отметил, что считает работу миссии ОБСЕ в Приднестровье полезной и возлагает на нее "особую надежду". В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230315/pridnestrove-1857914622.html

https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856792210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, тирасполь, александр лукашевич, вадим красносельский, виталий тряпицын, обсе