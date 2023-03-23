Приднестровье готово продолжать переговоры с Молдавией, заявил глава ПМР
Глава ПМР Красносельский: Приднестровье готово продолжать переговоры с Молдавией ради мира
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский после встречи с постоянным представителем России при ОБСЕ Александром Лукашевичем и с послом по особым поручениям МИД РФ Виталием Тряпицыным заявил, что в Тирасполе готовы продолжить диалог с Молдавией в любом формате ради мира на приднестровской земле.
Красносельский напомнил, что действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи предлагал собрать формат "5+2" (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, Евросоюз и США) в Скопье, в Македонии.
"Либо созвать иной какой-то формат по безопасности, региональной безопасности, общей безопасности, в который, несомненно, входит Приднестровье. Эта идея господина Османи нашла отклик у нас. Мы готовы продолжить диалог в любом формате ради мира на приднестровской земле. Мир – это основа", - отметил Красносельский, которого цитирует пресс-служба главы ПМР.
Он также отметил, что считает работу миссии ОБСЕ в Приднестровье полезной и возлагает на нее "особую надежду".
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"Появляются новые вопросы, которые требуют обсуждения. Единственное, что меня не удовлетворяет, это то, что те переговоры, которые ведут политические представители, работа, которая ведется в рабочих группах, кроме как имитацией не представляется", - сказал глава ПМР.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.