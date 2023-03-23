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Приднестровье готово продолжать переговоры с Молдавией, заявил глава ПМР - РИА Новости, 23.03.2023
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16:37 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/pridnestrove-1860129724.html
Приднестровье готово продолжать переговоры с Молдавией, заявил глава ПМР
Приднестровье готово продолжать переговоры с Молдавией, заявил глава ПМР - РИА Новости, 23.03.2023
Приднестровье готово продолжать переговоры с Молдавией, заявил глава ПМР
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский после встречи с постоянным представителем России при ОБСЕ Александром Лукашевичем... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:37
2023-03-23T16:37
в мире
молдавия
россия
тирасполь
александр лукашевич
вадим красносельский
виталий тряпицын
обсе
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ТИРАСПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский после встречи с постоянным представителем России при ОБСЕ Александром Лукашевичем и с послом по особым поручениям МИД РФ Виталием Тряпицыным заявил, что в Тирасполе готовы продолжить диалог с Молдавией в любом формате ради мира на приднестровской земле. Красносельский напомнил, что действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи предлагал собрать формат "5+2" (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, Евросоюз и США) в Скопье, в Македонии. "Либо созвать иной какой-то формат по безопасности, региональной безопасности, общей безопасности, в который, несомненно, входит Приднестровье. Эта идея господина Османи нашла отклик у нас. Мы готовы продолжить диалог в любом формате ради мира на приднестровской земле. Мир – это основа", - отметил Красносельский, которого цитирует пресс-служба главы ПМР. Он также отметил, что считает работу миссии ОБСЕ в Приднестровье полезной и возлагает на нее "особую надежду". В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230315/pridnestrove-1857914622.html
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в мире, молдавия, россия, тирасполь, александр лукашевич, вадим красносельский, виталий тряпицын, обсе
В мире, Молдавия, Россия, Тирасполь, Александр Лукашевич, Вадим Красносельский, Виталий Тряпицын, ОБСЕ
Приднестровье готово продолжать переговоры с Молдавией, заявил глава ПМР

Глава ПМР Красносельский: Приднестровье готово продолжать переговоры с Молдавией ради мира

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский после встречи с постоянным представителем России при ОБСЕ Александром Лукашевичем и с послом по особым поручениям МИД РФ Виталием Тряпицыным заявил, что в Тирасполе готовы продолжить диалог с Молдавией в любом формате ради мира на приднестровской земле.
Красносельский напомнил, что действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи предлагал собрать формат "5+2" (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, Евросоюз и США) в Скопье, в Македонии.
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"Либо созвать иной какой-то формат по безопасности, региональной безопасности, общей безопасности, в который, несомненно, входит Приднестровье. Эта идея господина Османи нашла отклик у нас. Мы готовы продолжить диалог в любом формате ради мира на приднестровской земле. Мир – это основа", - отметил Красносельский, которого цитирует пресс-служба главы ПМР.
Он также отметил, что считает работу миссии ОБСЕ в Приднестровье полезной и возлагает на нее "особую надежду".
«
"Появляются новые вопросы, которые требуют обсуждения. Единственное, что меня не удовлетворяет, это то, что те переговоры, которые ведут политические представители, работа, которая ведется в рабочих группах, кроме как имитацией не представляется", - сказал глава ПМР.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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В миреМолдавияРоссияТираспольАлександр ЛукашевичВадим КрасносельскийВиталий ТряпицынОБСЕ
 
 
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