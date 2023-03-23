https://ria.ru/20230323/pridnestrove-1860111838.html

Глава Приднестровья назвал цель готовившихся в республике терактов

Глава Приднестровья назвал цель готовившихся в республике терактов - РИА Новости, 23.03.2023

Глава Приднестровья назвал цель готовившихся в республике терактов

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский после встречи с постоянным представителем России при ОБСЕ Александром Лукашевичем... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:54

2023-03-23T15:54

2023-03-23T15:54

в мире

россия

вадим красносельский

обсе

александр лукашевич

виталий тряпицын

приднестровская молдавская республика

тирасполь

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ТИРАСПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский после встречи с постоянным представителем России при ОБСЕ Александром Лукашевичем и с послом по особым поручениям МИД РФ Виталием Тряпицыным сообщил, что предотвращённые теракты в Приднестровье были направлены на дискредитацию России и российских миротворцев. "Два террористических акта, которые нам известны, которые не состоялись, были направлены на дискредитацию именно Российской Федерации, на дискредитацию миротворческой миссии Российской Федерации. Пусть даже не обвиняли бы Россию прямо в организации данных терактов. Но то, что обвинили бы миротворцев России в бездействии, в том, что они не могут физически обеспечить мир на земле, не могут обеспечить жизнь людей, тем более столь представительной Миссии ОБСЕ, – это, конечно, был бы уже факт", - отметил Красносельский, слова которого цитирует пресс-служба главы ПМР. Ранее прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева. Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения задержаны и дают признательные показания. По версии следствия, совершить теракт предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль приднестровской регистрации, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

https://ria.ru/20230315/pridnestrove-1858037139.html

https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856882000.html

россия

приднестровская молдавская республика

тирасполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, вадим красносельский, обсе, александр лукашевич, виталий тряпицын, приднестровская молдавская республика, тирасполь