Глава ПМР заявил о новых фигурантах дела о подготовке терактов
Красносельский: в деле о подготовке терактов в ПМР появились новые фигуранты и факты
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГлава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на встрече в Тирасполе с Послом РФ по особым поручениям Виталием Тряпицыным и постоянным представителем России при ОБСЕ Александром Лукашевичем
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на встрече в Тирасполе с Послом РФ по особым поручениям Виталием Тряпицыным и постоянным представителем России при ОБСЕ Александром Лукашевичем
ТИРАСПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский после встречи с постоянным представителем России при ОБСЕ Александром Лукашевичем и послом по особым поручениям МИД РФ Виталием Тряпицыным заявил, что в расследуемом деле о подготовке терактов появились новые фигуранты и новые доказательства.
"Все вы прекрасно знаете, с чем мы столкнулись буквально в последние недели. Это – попытка атаковать Приднестровье террористическими методами, путем приведения взрывных механизмов в действие для массовой гибели людей. На сегодняшний день уголовное дело расследуется, появляются новые фигуранты, появляются новые доказательства", - сказал Красносельский, которого цитирует пресс-служба главы ПМР. Он добавил, что в Приднестровье готовы принять "любые спецслужбы иностранных государств и ознакомить с материалами дела и теми доказательствами, которые имеются на сегодняшний день".
Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения задержаны и дают признательные показания. По версии следствия, совершить теракт предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль приднестровской регистрации, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами.
Ранее прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.