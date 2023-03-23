https://ria.ru/20230323/pridnestrove-1860100220.html

Глава ПМР заявил о новых фигурантах дела о подготовке терактов

Глава ПМР заявил о новых фигурантах дела о подготовке терактов - РИА Новости, 23.03.2023

Глава ПМР заявил о новых фигурантах дела о подготовке терактов

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский после встречи с постоянным представителем России при ОБСЕ Александром Лукашевичем... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:24

2023-03-23T15:24

2023-03-23T15:53

приднестровская молдавская республика

в мире

вадим красносельский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860110866_0:0:2925:1645_1920x0_80_0_0_f7c1ff85358a821f59b123600f678a08.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский после встречи с постоянным представителем России при ОБСЕ Александром Лукашевичем и послом по особым поручениям МИД РФ Виталием Тряпицыным заявил, что в расследуемом деле о подготовке терактов появились новые фигуранты и новые доказательства."Все вы прекрасно знаете, с чем мы столкнулись буквально в последние недели. Это – попытка атаковать Приднестровье террористическими методами, путем приведения взрывных механизмов в действие для массовой гибели людей. На сегодняшний день уголовное дело расследуется, появляются новые фигуранты, появляются новые доказательства", - сказал Красносельский, которого цитирует пресс-служба главы ПМР. Он добавил, что в Приднестровье готовы принять "любые спецслужбы иностранных государств и ознакомить с материалами дела и теми доказательствами, которые имеются на сегодняшний день".Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения задержаны и дают признательные показания. По версии следствия, совершить теракт предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль приднестровской регистрации, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами.Ранее прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230315/pridnestrove-1858037139.html

https://ria.ru/20230310/pridnestrove-1856914794.html

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

приднестровская молдавская республика, в мире, вадим красносельский