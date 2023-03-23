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Глава ПМР заявил о новых фигурантах дела о подготовке терактов - РИА Новости, 23.03.2023
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15:24 23.03.2023 (обновлено: 15:53 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/pridnestrove-1860100220.html
Глава ПМР заявил о новых фигурантах дела о подготовке терактов
Глава ПМР заявил о новых фигурантах дела о подготовке терактов - РИА Новости, 23.03.2023
Глава ПМР заявил о новых фигурантах дела о подготовке терактов
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский после встречи с постоянным представителем России при ОБСЕ Александром Лукашевичем... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:24
2023-03-23T15:53
приднестровская молдавская республика
в мире
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский после встречи с постоянным представителем России при ОБСЕ Александром Лукашевичем и послом по особым поручениям МИД РФ Виталием Тряпицыным заявил, что в расследуемом деле о подготовке терактов появились новые фигуранты и новые доказательства."Все вы прекрасно знаете, с чем мы столкнулись буквально в последние недели. Это – попытка атаковать Приднестровье террористическими методами, путем приведения взрывных механизмов в действие для массовой гибели людей. На сегодняшний день уголовное дело расследуется, появляются новые фигуранты, появляются новые доказательства", - сказал Красносельский, которого цитирует пресс-служба главы ПМР. Он добавил, что в Приднестровье готовы принять "любые спецслужбы иностранных государств и ознакомить с материалами дела и теми доказательствами, которые имеются на сегодняшний день".Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения задержаны и дают признательные показания. По версии следствия, совершить теракт предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль приднестровской регистрации, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами.Ранее прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230315/pridnestrove-1858037139.html
https://ria.ru/20230310/pridnestrove-1856914794.html
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приднестровская молдавская республика, в мире, вадим красносельский
Приднестровская Молдавская Республика, В мире, Вадим Красносельский
Глава ПМР заявил о новых фигурантах дела о подготовке терактов

Красносельский: в деле о подготовке терактов в ПМР появились новые фигуранты и факты

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГлава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на встрече в Тирасполе с Послом РФ по особым поручениям Виталием Тряпицыным и постоянным представителем России при ОБСЕ Александром Лукашевичем
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на встрече в Тирасполе с Послом РФ по особым поручениям Виталием Тряпицыным и постоянным представителем России при ОБСЕ Александром Лукашевичем - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на встрече в Тирасполе с Послом РФ по особым поручениям Виталием Тряпицыным и постоянным представителем России при ОБСЕ Александром Лукашевичем
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ТИРАСПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский после встречи с постоянным представителем России при ОБСЕ Александром Лукашевичем и послом по особым поручениям МИД РФ Виталием Тряпицыным заявил, что в расследуемом деле о подготовке терактов появились новые фигуранты и новые доказательства.
"Все вы прекрасно знаете, с чем мы столкнулись буквально в последние недели. Это – попытка атаковать Приднестровье террористическими методами, путем приведения взрывных механизмов в действие для массовой гибели людей. На сегодняшний день уголовное дело расследуется, появляются новые фигуранты, появляются новые доказательства", - сказал Красносельский, которого цитирует пресс-служба главы ПМР. Он добавил, что в Приднестровье готовы принять "любые спецслужбы иностранных государств и ознакомить с материалами дела и теми доказательствами, которые имеются на сегодняшний день".
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Приднестровье отказало Молдавии в выдаче подозреваемых в подготовке теракта
15 марта, 14:33
Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения задержаны и дают признательные показания. По версии следствия, совершить теракт предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль приднестровской регистрации, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами.
Ранее прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Кадр из фильма-расследования СК Приднестровья о теракте, который готовили в ПМР спецслужбы Украины
YouTube удалил фильм-расследование СК Приднестровья о теракте в Тирасполе
10 марта, 09:00
 
Приднестровская Молдавская РеспубликаВ миреВадим Красносельский
 
 
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