https://ria.ru/20230323/pravitelstvo-1860141999.html

Мишустин назвал основную задачу правительства

Мишустин назвал основную задачу правительства - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин назвал основную задачу правительства

Основная задача правительства РФ заключается в повышении качества жизни граждан России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T17:07

2023-03-23T17:07

2023-03-23T17:08

михаил мишустин

общество

госдума рф

россия

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Основная задача правительства РФ заключается в повышении качества жизни граждан России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Хочу еще раз обратиться, уважаемый Вячеслав Викторович (Володин, спикер ГД РФ), уважаемые коллеги, прежде всего, хочу вас всех поблагодарить за неравнодушное отношение. Сегодня здесь поднимались вопросы, которые волнуют каждого человека в нашей стране. И, конечно, это обсуждение показало, что у нас могут быть различные политические взгляды, но мы едины в одном – в стремлении сделать жизнь наших людей лучше. В этом и есть основная задача правительства, это повышение качества жизни наших граждан, забота о тех, кто оказался в непростой ситуации, о семьях, в которых растут дети, чтобы были у них современные садики, хорошие школы, качественная медицина, хорошие дороги, хорошие дома во всех регионах страны. Чтобы каждый мог работать и получить достойный доход, развиваться в выбранном деле, делать нашу страну сильнее", - сказал Мишустин в ходе своего отчета в Госдуме о работе правительства РФ за 2022 год.

https://ria.ru/20230322/volodin-1859703500.html

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михаил мишустин, общество, госдума рф, россия, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году