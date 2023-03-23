https://ria.ru/20230323/pravitelstvo-1860141999.html
Мишустин назвал основную задачу правительства
Мишустин назвал основную задачу правительства - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин назвал основную задачу правительства
Основная задача правительства РФ заключается в повышении качества жизни граждан России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:07
2023-03-23T17:07
2023-03-23T17:08
михаил мишустин
общество
госдума рф
россия
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Основная задача правительства РФ заключается в повышении качества жизни граждан России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Хочу еще раз обратиться, уважаемый Вячеслав Викторович (Володин, спикер ГД РФ), уважаемые коллеги, прежде всего, хочу вас всех поблагодарить за неравнодушное отношение. Сегодня здесь поднимались вопросы, которые волнуют каждого человека в нашей стране. И, конечно, это обсуждение показало, что у нас могут быть различные политические взгляды, но мы едины в одном – в стремлении сделать жизнь наших людей лучше. В этом и есть основная задача правительства, это повышение качества жизни наших граждан, забота о тех, кто оказался в непростой ситуации, о семьях, в которых растут дети, чтобы были у них современные садики, хорошие школы, качественная медицина, хорошие дороги, хорошие дома во всех регионах страны. Чтобы каждый мог работать и получить достойный доход, развиваться в выбранном деле, делать нашу страну сильнее", - сказал Мишустин в ходе своего отчета в Госдуме о работе правительства РФ за 2022 год.
https://ria.ru/20230322/volodin-1859703500.html
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михаил мишустин, общество, госдума рф, россия, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Михаил Мишустин, Общество, Госдума РФ, Россия, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин назвал основную задачу правительства
Премьер Мишустин назвал повышение качества жизни россиян основной задачей правительства