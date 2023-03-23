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В Тюмени два подростка погибли из-за пожара в бане - РИА Новости, 23.03.2023
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17:46 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/pozhar-1860155370.html
В Тюмени два подростка погибли из-за пожара в бане
В Тюмени два подростка погибли из-за пожара в бане - РИА Новости, 23.03.2023
В Тюмени два подростка погибли из-за пожара в бане
Два 14-летних мальчика погибли из-за пожара в бане, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СУСК РФ по РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:46
2023-03-23T17:46
происшествия
тюмень
россия
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ТЮМЕНЬ, 23 мар – РИА Новости. Два 14-летних мальчика погибли из-за пожара в бане, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Тюменской области. По версии следствия, 21 марта около 19 часов в бане по улице Янтарной в городе Тюмени произошел пожар. По сообщению соседей, отец одного из мальчиков вернулся домой и обнаружил детей в горящей бане в бессознательном состоянии. Пытаясь спасти подростков, он вытащил их из пожара, после чего все трое с ожогами были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, дети скончались, мужчине оказывается необходимая медпомощь. "По факту гибели двух 14-летних подростков в результате пожара, произошедшего в городе Тюмени, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - следует из сообщения пресс-службы ведомства. Для определения точных причин смерти детей и возникновения возгорания проводятся соответствующие судебные экспертизы.
https://ria.ru/20230323/pozhar-1859933582.html
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происшествия, тюмень, россия, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тюмень, Россия, Тюменская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тюмени два подростка погибли из-за пожара в бане

СК в Тюмени возбудил дело из-за гибели двух подростков при пожаре в бане

© Фото : СУ СК России по Тюменской областиПоследствия пожара в бане, расположенной по улице Янтарной в городе Тюмень
Последствия пожара в бане, расположенной по улице Янтарной в городе Тюмень - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : СУ СК России по Тюменской области
Последствия пожара в бане, расположенной по улице Янтарной в городе Тюмень
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 23 мар – РИА Новости. Два 14-летних мальчика погибли из-за пожара в бане, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Тюменской области.
По версии следствия, 21 марта около 19 часов в бане по улице Янтарной в городе Тюмени произошел пожар. По сообщению соседей, отец одного из мальчиков вернулся домой и обнаружил детей в горящей бане в бессознательном состоянии. Пытаясь спасти подростков, он вытащил их из пожара, после чего все трое с ожогами были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, дети скончались, мужчине оказывается необходимая медпомощь.
"По факту гибели двух 14-летних подростков в результате пожара, произошедшего в городе Тюмени, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - следует из сообщения пресс-службы ведомства.
Для определения точных причин смерти детей и возникновения возгорания проводятся соответствующие судебные экспертизы.
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ПроисшествияТюменьРоссияТюменская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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