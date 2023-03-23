https://ria.ru/20230323/pozhar-1859933582.html

В Приангарье в результате пожара в частном доме погибли два человека

В Приангарье в результате пожара в частном доме погибли два человека - РИА Новости, 23.03.2023

В Приангарье в результате пожара в частном доме погибли два человека

В селе Баклаши Иркутской области во время ночного пожара в частном доме погибли двое взрослых и пострадал 12-летний ребенок, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T06:41

2023-03-23T06:41

2023-03-23T06:41

происшествия

иркутская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 23 мар - РИА Новости. В селе Баклаши Иркутской области во время ночного пожара в частном доме погибли двое взрослых и пострадал 12-летний ребенок, сообщает ГУМЧС региона. Жилой частный дом загорелся в селе Баклаши под Иркутском в полночь 23 марта. На момент прибытия пожарных подразделений жилой дом был полностью охвачен огнем на площади 90 квадратных метров. Мужчина 1984 года рождения и женщина 1986 года рождения эвакуироваться не успели, из огня спасся ребенок. "На пожаре в селе Баклаши погибли двое взрослых и пострадал 12-летний ребенок. Погибшие были обнаружены в доме в ходе тушения пожара. Получивший травмы 12-летний ребенок был госпитализирован", - говорится в сообщении. Дознавателям МЧС России удалось установить, что пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки.

https://ria.ru/20230322/pozhar-1859647642.html

иркутская область

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происшествия, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)