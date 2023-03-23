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В Приангарье в результате пожара в частном доме погибли два человека - РИА Новости, 23.03.2023
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06:41 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/pozhar-1859933582.html
В Приангарье в результате пожара в частном доме погибли два человека
В Приангарье в результате пожара в частном доме погибли два человека - РИА Новости, 23.03.2023
В Приангарье в результате пожара в частном доме погибли два человека
В селе Баклаши Иркутской области во время ночного пожара в частном доме погибли двое взрослых и пострадал 12-летний ребенок, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T06:41
2023-03-23T06:41
происшествия
иркутская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 23 мар - РИА Новости. В селе Баклаши Иркутской области во время ночного пожара в частном доме погибли двое взрослых и пострадал 12-летний ребенок, сообщает ГУМЧС региона. Жилой частный дом загорелся в селе Баклаши под Иркутском в полночь 23 марта. На момент прибытия пожарных подразделений жилой дом был полностью охвачен огнем на площади 90 квадратных метров. Мужчина 1984 года рождения и женщина 1986 года рождения эвакуироваться не успели, из огня спасся ребенок. "На пожаре в селе Баклаши погибли двое взрослых и пострадал 12-летний ребенок. Погибшие были обнаружены в доме в ходе тушения пожара. Получивший травмы 12-летний ребенок был госпитализирован", - говорится в сообщении. Дознавателям МЧС России удалось установить, что пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки.
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происшествия, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приангарье в результате пожара в частном доме погибли два человека

В Приангарье в результате пожара в частном доме погибли два человека и пострадал ребенок

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ИРКУТСК, 23 мар - РИА Новости. В селе Баклаши Иркутской области во время ночного пожара в частном доме погибли двое взрослых и пострадал 12-летний ребенок, сообщает ГУМЧС региона.
Жилой частный дом загорелся в селе Баклаши под Иркутском в полночь 23 марта. На момент прибытия пожарных подразделений жилой дом был полностью охвачен огнем на площади 90 квадратных метров. Мужчина 1984 года рождения и женщина 1986 года рождения эвакуироваться не успели, из огня спасся ребенок.
"На пожаре в селе Баклаши погибли двое взрослых и пострадал 12-летний ребенок. Погибшие были обнаружены в доме в ходе тушения пожара. Получивший травмы 12-летний ребенок был госпитализирован", - говорится в сообщении.
Дознавателям МЧС России удалось установить, что пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки.
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ПроисшествияИркутская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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