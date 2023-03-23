https://ria.ru/20230323/povar-1860202896.html

НБУ после скандала изменил требования к соискателю вакансии повара

НБУ после скандала изменил требования к соискателю вакансии повара - РИА Новости, 23.03.2023

НБУ после скандала изменил требования к соискателю вакансии повара

Национальный банк Украины (НБУ) изменил требования к соискателю вакансии повара в столовой финрегулятора после возмущения в соцсетях, уметь готовить деликатесы... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T20:07

2023-03-23T20:07

2023-03-23T20:10

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Национальный банк Украины (НБУ) изменил требования к соискателю вакансии повара в столовой финрегулятора после возмущения в соцсетях, уметь готовить деликатесы уже не требуется, сообщило в четверг украинское интернет-издание "Странa". Сообщается, что первоначально от кандидата ожидали "приготовления кулинарных изделий, которые требуют особенно сложной кулинарной обработки", а именно паштета из печени, рыбы в желе, а также заливной, фаршированной и жаренной рыбы. Также соискатель должен был уметь готовить бульон с профитролями, уху с разными видами рыбы, два вида окрошки (с мясом и без), а также блюда из птицы, овощей, сыра, теста и яиц. Кроме того, Нацбанк искал специалиста, знакомого с приготовлением самбуки и ягод в сиропе. Сообщается, что теперь среди требований к соискателю указано скромное "приготовление блюд и кулинарных изделий, согласно сборнику рецептур блюд, кулинарных и кондитерских изделий", а также "осуществление порционирования, оформления и раздачи блюд, кулинарных изделий, полуфабрикатов и напитков для посетителей столовой".

https://ria.ru/20230110/pelmeni-1843796915.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нацбанк украины, украина, в мире