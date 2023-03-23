https://ria.ru/20230323/poteri-1860101752.html
Минобороны назвало потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны назвало потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 23.03.2023
Минобороны назвало потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки до 70 украинских военных и пять единиц техники, включая одну американскую гаубицу M777,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:27
2023-03-23T15:27
2023-03-23T15:46
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки до 70 украинских военных и пять единиц техники, включая одну американскую гаубицу M777, сообщили в четверг в Минобороны России."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Артемовка Луганской народной республики, Двуречная и Берестовое Харьковской области. Потери противника на данном направлении составили до 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в Минобороны.Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении уничтожила за сутки более 80 украинских военных и 6 единиц техники.По данным российского военного ведомства, на Краснолиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" поражена живая сила и техника противника в районе Червоной Дибровы в ЛНР, а также Ямполовки и Терн в ДНР."За сутки на данном направлении уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
харьковская область
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минобороны о потерях противника на Купянском и Донецком направлениях
Минобороны о потерях противника на Купянском и Донецком направлениях
2023-03-23T15:27
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PT3M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны назвало потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 150 человек