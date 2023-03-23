https://ria.ru/20230323/poteri-1860101752.html

Минобороны назвало потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны назвало потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 23.03.2023

Минобороны назвало потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки до 70 украинских военных и пять единиц техники, включая одну американскую гаубицу M777,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:27

2023-03-23T15:27

2023-03-23T15:46

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки до 70 украинских военных и пять единиц техники, включая одну американскую гаубицу M777, сообщили в четверг в Минобороны России."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Артемовка Луганской народной республики, Двуречная и Берестовое Харьковской области. Потери противника на данном направлении составили до 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в Минобороны.Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении уничтожила за сутки более 80 украинских военных и 6 единиц техники.По данным российского военного ведомства, на Краснолиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" поражена живая сила и техника противника в районе Червоной Дибровы в ЛНР, а также Ямполовки и Терн в ДНР."За сутки на данном направлении уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.

харьковская область

луганская народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны о потерях противника на Купянском и Донецком направлениях Минобороны о потерях противника на Купянском и Донецком направлениях 2023-03-23T15:27 true PT3M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины