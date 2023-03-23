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Германия за неделю поставила Украине 500 пистолетов и пять тысяч снарядов
Германия за неделю поставила Украине 500 пистолетов и пять тысяч снарядов - РИА Новости, 23.03.2023
Германия за неделю поставила Украине 500 пистолетов и пять тысяч снарядов
Германия за неделю поставила Украине 500 пистолетов и 5 тысяч снарядов калибром 150 миллиметров, следует из обновленного списка на сайте министерства обороны... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T18:43
2023-03-23T18:43
2023-03-23T18:43
специальная военная операция на украине
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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Германия за неделю поставила Украине 500 пистолетов и 5 тысяч снарядов калибром 150 миллиметров, следует из обновленного списка на сайте министерства обороны ФРГ. В обновленном списке, где еженедельно публикуются данные о немецкой военной помощи Киеву, указана поставка 500 пистолетов модели SFP9 SF компании Heckler & Koch, 5 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров, неназванное количество ракет для РСЗО Mars 2. Также за неделю были поставлены две ангарные палатки, два грузоподъемника и 25 электрогенераторов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
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в мире, украина, россия, германия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, НАТО
Германия за неделю поставила Украине 500 пистолетов и пять тысяч снарядов
ФРГ за неделю передала Украине 500 пистолетов, пять тысяч снарядов калибра 150 миллиметров