Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, поставки какого товара из России в Китай увеличились в 300 раз - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 23.03.2023 (обновлено: 11:04 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/postavki-1859956954.html
СМИ узнали, поставки какого товара из России в Китай увеличились в 300 раз
СМИ узнали, поставки какого товара из России в Китай увеличились в 300 раз - РИА Новости, 23.03.2023
СМИ узнали, поставки какого товара из России в Китай увеличились в 300 раз
Поставки в Китай платины из России увеличились в начале этого года в 279 раз, сообщает РБК со ссылкой на информацию Главного таможенного управления Китая. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T09:45
2023-03-23T11:04
в мире
экономика
китай
россия
москва
рбк (медиагруппа)
норильский никель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601875893_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_04dc882bcb9769cba60675cdbb40c75d.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Поставки в Китай платины из России увеличились в начале этого года в 279 раз, сообщает РБК со ссылкой на информацию Главного таможенного управления Китая.Подобный рост торговли драгоценным металлом между Москвой и Пекином объясняется переориентированием российской экономики с Запада в Азию, как пояснили изданию в "Норникеле"."Импорт платины из России в Китай вырос в 279 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в физическом выражении (с 5,99 килограмм до 1,67 тонн), в денежном выражении — в 265 раз (с 200 тысяч долларов до 53 миллионов долларов). Объемы поставок палладия увеличились в 8,5 раза (с 32 килограмм до 2,72 тонн), в деньгах — в 5,6 раза (с 27 миллионов долларов до 152 миллионов долларов)", — отметили журналисты.Также выросли поставки родия, который, наряду с платиной, используется для производства катализаторов. Судя по данным китайской таможни, в физическом выражении импорт вырос в семь раз, в денежном — в шесть раз.
https://ria.ru/20230321/otnosheniya-1859627602.html
https://ria.ru/20230323/medvedev-1859939904.html
китай
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601875893_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0cf513247f057bc545d0d3e4ff61171b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, экономика, китай, россия, москва, рбк (медиагруппа), норильский никель
В мире, Экономика, Китай, Россия, Москва, РБК (медиагруппа), Норильский никель
СМИ узнали, поставки какого товара из России в Китай увеличились в 300 раз

РБК: Россия увеличила поставки в Китай платины примерно в 300 раз

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркировка слитка платины высшей пробы 99,98 процентов чистоты на Красноярском заводе цветных металлов имени В. Н. Гулидова "Красцветмет"
Маркировка слитка платины высшей пробы 99,98 процентов чистоты на Красноярском заводе цветных металлов имени В. Н. Гулидова Красцветмет - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Маркировка слитка платины высшей пробы 99,98 процентов чистоты на Красноярском заводе цветных металлов имени В. Н. Гулидова "Красцветмет" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Поставки в Китай платины из России увеличились в начале этого года в 279 раз, сообщает РБК со ссылкой на информацию Главного таможенного управления Китая.
Подобный рост торговли драгоценным металлом между Москвой и Пекином объясняется переориентированием российской экономики с Запада в Азию, как пояснили изданию в "Норникеле".
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Грановитой палате Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Путин назвал отношения с Китаем образцом взаимодействия мировых держав
21 марта, 21:33
"Импорт платины из России в Китай вырос в 279 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в физическом выражении (с 5,99 килограмм до 1,67 тонн), в денежном выражении — в 265 раз (с 200 тысяч долларов до 53 миллионов долларов). Объемы поставок палладия увеличились в 8,5 раза (с 32 килограмм до 2,72 тонн), в деньгах — в 5,6 раза (с 27 миллионов долларов до 152 миллионов долларов)", — отметили журналисты.
Также выросли поставки родия, который, наряду с платиной, используется для производства катализаторов. Судя по данным китайской таможни, в физическом выражении импорт вырос в семь раз, в денежном — в шесть раз.
Флаг Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Китай стал экономикой номер один в мире, заявил Медведев
07:54
 
В миреЭкономикаКитайРоссияМоскваРБК (медиагруппа)Норильский никель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала