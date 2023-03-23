https://ria.ru/20230323/postavki-1859956954.html
СМИ узнали, поставки какого товара из России в Китай увеличились в 300 раз
СМИ узнали, поставки какого товара из России в Китай увеличились в 300 раз - РИА Новости, 23.03.2023
СМИ узнали, поставки какого товара из России в Китай увеличились в 300 раз
Поставки в Китай платины из России увеличились в начале этого года в 279 раз, сообщает РБК со ссылкой на информацию Главного таможенного управления Китая. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T09:45
2023-03-23T09:45
2023-03-23T11:04
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Поставки в Китай платины из России увеличились в начале этого года в 279 раз, сообщает РБК со ссылкой на информацию Главного таможенного управления Китая.Подобный рост торговли драгоценным металлом между Москвой и Пекином объясняется переориентированием российской экономики с Запада в Азию, как пояснили изданию в "Норникеле"."Импорт платины из России в Китай вырос в 279 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в физическом выражении (с 5,99 килограмм до 1,67 тонн), в денежном выражении — в 265 раз (с 200 тысяч долларов до 53 миллионов долларов). Объемы поставок палладия увеличились в 8,5 раза (с 32 килограмм до 2,72 тонн), в деньгах — в 5,6 раза (с 27 миллионов долларов до 152 миллионов долларов)", — отметили журналисты.Также выросли поставки родия, который, наряду с платиной, используется для производства катализаторов. Судя по данным китайской таможни, в физическом выражении импорт вырос в семь раз, в денежном — в шесть раз.
https://ria.ru/20230321/otnosheniya-1859627602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, экономика, китай, россия, москва, рбк (медиагруппа), норильский никель
В мире, Экономика, Китай, Россия, Москва, РБК (медиагруппа), Норильский никель
СМИ узнали, поставки какого товара из России в Китай увеличились в 300 раз
РБК: Россия увеличила поставки в Китай платины примерно в 300 раз