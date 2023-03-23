https://ria.ru/20230323/postavki-1859956954.html

СМИ узнали, поставки какого товара из России в Китай увеличились в 300 раз

СМИ узнали, поставки какого товара из России в Китай увеличились в 300 раз - РИА Новости, 23.03.2023

СМИ узнали, поставки какого товара из России в Китай увеличились в 300 раз

Поставки в Китай платины из России увеличились в начале этого года в 279 раз, сообщает РБК со ссылкой на информацию Главного таможенного управления Китая. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T09:45

2023-03-23T09:45

2023-03-23T11:04

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рбк (медиагруппа)

норильский никель

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Поставки в Китай платины из России увеличились в начале этого года в 279 раз, сообщает РБК со ссылкой на информацию Главного таможенного управления Китая.Подобный рост торговли драгоценным металлом между Москвой и Пекином объясняется переориентированием российской экономики с Запада в Азию, как пояснили изданию в "Норникеле"."Импорт платины из России в Китай вырос в 279 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в физическом выражении (с 5,99 килограмм до 1,67 тонн), в денежном выражении — в 265 раз (с 200 тысяч долларов до 53 миллионов долларов). Объемы поставок палладия увеличились в 8,5 раза (с 32 килограмм до 2,72 тонн), в деньгах — в 5,6 раза (с 27 миллионов долларов до 152 миллионов долларов)", — отметили журналисты.Также выросли поставки родия, который, наряду с платиной, используется для производства катализаторов. Судя по данным китайской таможни, в физическом выражении импорт вырос в семь раз, в денежном — в шесть раз.

https://ria.ru/20230321/otnosheniya-1859627602.html

https://ria.ru/20230323/medvedev-1859939904.html

китай

россия

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, экономика, китай, россия, москва, рбк (медиагруппа), норильский никель