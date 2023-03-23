https://ria.ru/20230323/posobiya-1860116157.html
Чехия уменьшила пособия беженцам с Украины
Чехия уменьшила пособия беженцам с Украины - РИА Новости, 23.03.2023
Чехия уменьшила пособия беженцам с Украины
Президент Чехии Петр Павел подписал закон, уменьшающий величину денежного пособия для украинских беженцев, сообщила администрация главы государства. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:07
2023-03-23T16:07
2023-03-23T16:07
в мире
чехия
украина
петр павел
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ПРАГА, 23 мар – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел подписал закон, уменьшающий величину денежного пособия для украинских беженцев, сообщила администрация главы государства. "В среду президент Чехии Петр Павел подписал указ, вносящий поправки в закон 66/2022 Конституции ЧР о мерах в сфере трудоустройства и социальной защиты в связи с конфликтом на территории Украины", - говорится в сообщении на сайте администрации. Для беженцев с территории Украины в возрасте до 18 лет величина ежемесячного пособия устанавливается в размере прожиточного минимума в 3490 крон (12,2 тысячи рублей). Совершеннолетние граждане будут получать пособие в размере 4860 крон (17 тысяч рублей). Ранее величина пособия в течение первых пяти месяцев составляла 5000 крон (17,5 тысячи рублей) и в дальнейшем снижалась до вышеприведенных значений. Теперь по истечении 150 дней с момента прибытия беженца, если он не поступил в чешское образовательное учреждение, не заботится о ребенке возрастом до 6 лет, не является инвалидом, беременной женщиной или пенсионером старше 65 лет, то величина денежного пособия будет уменьшена до 3130 крон (11 тысяч рублей).
https://ria.ru/20230323/anneksiya-1860065962.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, чехия, украина, петр павел
В мире, Чехия, Украина, Петр Павел
Чехия уменьшила пособия беженцам с Украины
Президент Чехии подписал закон об уменьшении пособия беженцам с Украины
ПРАГА, 23 мар – РИА Новости.
Президент Чехии Петр Павел подписал закон, уменьшающий величину денежного пособия для украинских беженцев, сообщила
администрация главы государства.
"В среду президент Чехии
Петр Павел подписал указ, вносящий поправки в закон 66/2022 Конституции ЧР о мерах в сфере трудоустройства и социальной защиты в связи с конфликтом на территории Украины", - говорится в сообщении на сайте администрации.
Для беженцев с территории Украины в возрасте до 18 лет величина ежемесячного пособия устанавливается в размере прожиточного минимума в 3490 крон (12,2 тысячи рублей). Совершеннолетние граждане будут получать пособие в размере 4860 крон (17 тысяч рублей). Ранее величина пособия в течение первых пяти месяцев составляла 5000 крон (17,5 тысячи рублей) и в дальнейшем снижалась до вышеприведенных значений.
Теперь по истечении 150 дней с момента прибытия беженца, если он не поступил в чешское образовательное учреждение, не заботится о ребенке возрастом до 6 лет, не является инвалидом, беременной женщиной или пенсионером старше 65 лет, то величина денежного пособия будет уменьшена до 3130 крон (11 тысяч рублей).
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