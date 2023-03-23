https://ria.ru/20230323/posobiya-1860116157.html

Чехия уменьшила пособия беженцам с Украины

Чехия уменьшила пособия беженцам с Украины - РИА Новости, 23.03.2023

Чехия уменьшила пособия беженцам с Украины

Президент Чехии Петр Павел подписал закон, уменьшающий величину денежного пособия для украинских беженцев, сообщила администрация главы государства. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:07

2023-03-23T16:07

2023-03-23T16:07

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петр павел

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ПРАГА, 23 мар – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел подписал закон, уменьшающий величину денежного пособия для украинских беженцев, сообщила администрация главы государства. "В среду президент Чехии Петр Павел подписал указ, вносящий поправки в закон 66/2022 Конституции ЧР о мерах в сфере трудоустройства и социальной защиты в связи с конфликтом на территории Украины", - говорится в сообщении на сайте администрации. Для беженцев с территории Украины в возрасте до 18 лет величина ежемесячного пособия устанавливается в размере прожиточного минимума в 3490 крон (12,2 тысячи рублей). Совершеннолетние граждане будут получать пособие в размере 4860 крон (17 тысяч рублей). Ранее величина пособия в течение первых пяти месяцев составляла 5000 крон (17,5 тысячи рублей) и в дальнейшем снижалась до вышеприведенных значений. Теперь по истечении 150 дней с момента прибытия беженца, если он не поступил в чешское образовательное учреждение, не заботится о ребенке возрастом до 6 лет, не является инвалидом, беременной женщиной или пенсионером старше 65 лет, то величина денежного пособия будет уменьшена до 3130 крон (11 тысяч рублей).

https://ria.ru/20230323/anneksiya-1860065962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, чехия, украина, петр павел