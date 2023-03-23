https://ria.ru/20230323/politika-1860091809.html

"Год пересборки". О чем рассказал глава правительства России

"Год пересборки". О чем рассказал глава правительства России - РИА Новости, 23.03.2023

"Год пересборки". О чем рассказал глава правительства России

Премьер-министр Михаил Мишустин отчитался в Госдуме о работе правительства за год. Он говорил о тщетности давления на страну коллективного Запада, нацпроектах,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:38

2023-03-23T16:38

2023-03-23T18:37

северный поток

госдума рф

михаил мишустин

херсонская область

луганская народная республика

россия

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Премьер-министр Михаил Мишустин отчитался в Госдуме о работе правительства за год. Он говорил о тщетности давления на страну коллективного Запада, нацпроектах, новых регионах, поддержке военнослужащих. О том, что услышали депутаты, — в материале РИА Новости.О санкциях"Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против наших граждан. И тогда на этот счет особых иллюзий не было. Но сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно — главной целью был именно российский народ", — отметил премьер.И напомнил: Запад не брезговал никакими средствами против России. "Взорвали нити газопровода "Северный поток". Арестовали счета, отключали от системы международных расчетов. Пытались заблокировать всю банковскую и любую другую экономическую деятельность", — перечислил Мишустин.Тем не менее это не замедлило социально-экономическое развитие страны.О нацпроектах"Решение оперативных задач по стабилизации экономики позволило продолжить в новых условиях достижение определенных президентом национальных целей развития, а также нацпроектов, стратегических инициатив и государственных программ. По итогам двадцать второго года по большинству национальных проектов уровень выполнения годового плана близок к ста процентам. Это значит, что школы, дороги и больницы были построены в срок", — заверил премьер.Перезапустили весь механизм госпрограмм. "Внедрение "цифры" помогло повысить взаимодействие между ведомствами, снизив срок решения задач с девяноста до десяти-пятнадцати дней. Их результаты тоже близки к стопроцентному показателю", — подчеркнул глава правительства.Правительство системно выстроило свою деятельность на основе 12 среднесрочных приоритетов. Каждый одинаково важен для жизни людей и экономики.Об увеличении выплатИндексация минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума позволила сохранить доходы порядка 15 миллионов россиян."В особом порядке по поручению президента дважды подняли прожиточный минимум — с первого июня прошлого года и с начала января текущего. В результате он вырос более чем на 13,5 процента. Аналогично поступили с минимальным размером оплаты труда. Он увеличился практически на 17 процентов", — уточнил Мишустин.Речь в том числе о семьях с детьми, оказавшихся в непростой финансовой ситуации.С первого апреля прошлого года увеличили выплаты. Получается от шести до двенадцати тысяч рублей в месяц на ребенка. "Тем самым поддержали более чем 3,5 миллиона семей, где воспитывается порядка 5,5 миллиона ребят", — указал премьер.С 1 января 2024-го правительство также проиндексирует МРОТ на 18,5 процента, то есть выше инфляции.О присоединенных субъектахВ новые регионы направят почти 190 миллионов рублей на выплаты врачам."Правительство продолжает поддерживать медицинских работников, которые трудятся в сельской местности, в малых городах, в отдаленных населенных пунктах. Прежде всего в рамках программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", теперь распространим их на наши новые регионы", — пояснил Мишустин.Для тех, кто работает на удаленных и труднодоступных территориях, субсидии увеличили в полтора раза — до 1,5 миллиона и 750 тысяч соответственно. Это позволит привлечь в государственные медицинские организации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей не менее 250 врачей и медицинских работников среднего звена."Глава государства поставил перед правительством цель — за восемь лет вывести новые регионы на общероссийский уровень по всем показателям, — напомнил глава правительства. — И в ближайшее время завершим подготовку соответствующей программы социально-экономического развития".Кабмин собирается внести в Госдуму законопроект о создании свободной экономической зоны в новых регионах. Правительство рассмотрит его на заседании в пятницу, 24 марта.О здравоохраненииВ 2022-м в стране построили 270 больниц и поликлиник, а также больше 700 быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, завершили капитальный ремонт 1300 объектов здравоохранения.Сбережение и укрепление здоровья человека и повышение продолжительности жизни — важнейшие общегосударственные задачи."Мы все хотим видеть нашу страну сильной и современной. А значит, граждане должны иметь возможность всегда получать качественное лечение, пройти обследование, не ожидая приема долгое время, особенно если говорить о пожилых людях и о родителях с детьми", — сказал премьер.Об импорте и жильеТоварного дефицита в России, несмотря на западные санкции, удалось избежать. Помог "зеленый коридор" для импорта."Мы также запретили реэкспорт оборудования, комплектующих и медизделий. Порядка 1700 видов товаров было сохранено на внутреннем рынке", — добавил Мишустин.Кроме того, за год почти пять тысяч жителей девяти регионов улучшили жилищные условия по новой программе расселения."По всей стране продолжается сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. В 2022 году удалось расселить 193 тысячи человек из более чем трех миллионов квадратных метров аварийного жилья. Направили 43 миллиарда рублей, чтобы делать это ускоренными темпами", — сообщил премьер.Об электроникеВ 2022-м запустили почти 150 новых проектов в области разработки электронной аппаратуры, компонентов и средств производства, более 400 — поддержали.Открыли фабрики по выпуску микроэлектроники, электронных модулей, принтеров, компьютеров и периферийного оборудования."Радиоэлектроника. Мы актуализировали программу развития этой отрасли. Сделали акцент на формировании собственного электронного машиностроения. За последние три года на поддержку этого сектора предоставили свыше 238 миллиардов рублей. Это позволило почти удвоить российскую долю на внутреннем рынке", — уточнил глава правительства.О КрымеЧисло инвесторов в Крым выросло, инвестиции — порядка 300 миллиардов рублей за год.Благодаря программе социально-экономического развития отремонтировали порядка 300 километров дорог, в детских садах создали еще свыше 1,5 тысячи мест."Сегодня на рубль льгот, предоставленных участникам свободной экономической зоны, приходится около трех рублей частных капиталовложений", — указал Мишустин.О поддержке военнослужащихГосфонд по помощи ветеранам и семьям погибших в СВО бойцов заработает по всей стране в течение ближайших месяцев."Его главной задачей будет адресная поддержка. <...> В том числе для предоставления юридической, социальной, психологической и медицинской помощи, включая реабилитацию. А также — содействия в трудоустройстве и получении образования", — объяснил премьер.У людей не должно быть проблем с решением любых вопросов. "Если требуются, например, современные лекарства, медицинские изделия и технические средства реабилитации. Важно предоставлять все быстро и без проволочек", — отметил Мишустин.О внешнеполитических изменениях"В прошлом году началась глубокая трансформация мироустройства. Все больше стран понимают, что справедливый мир будущего несовместим с "правилами", навязанными коллективным Западом. Ускорилось движение к многополярности. На острие этого процесса сейчас именно Россия", — заявил премьер.Развернулась жесткая стратегическая конкуренция, борьба за право выбирать собственный путь, исходя из национальных интересов."Двадцать второй стал годом сложного адаптационного периода. Пересборки хозяйственных связей. <…> Сейчас экономика вернулась на траекторию роста. Важно обеспечивать его устойчивость и задействовать все имеющиеся ресурсы, чтобы сделать нашу страну еще сильнее. Президент поставил конкретные задачи по достижению этой цели", — подчеркнул глава правительства.В заключение он выразил уверенность, что общими усилиями Россия достигнет успеха.

https://ria.ru/20221129/sgu-1834726767.html

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северный поток, госдума рф, михаил мишустин, херсонская область , луганская народная республика, россия, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году