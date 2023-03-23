https://ria.ru/20230323/podderzhka-1860083436.html

Мишустин: есть идеи по допподдержке устраивающих инвалидов работодателей

Мишустин: есть идеи по допподдержке устраивающих инвалидов работодателей - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин: есть идеи по допподдержке устраивающих инвалидов работодателей

Кабмин ведет постоянную работу по дополнительному стимулированию создания рабочих мест для инвалидов, есть ряд предложений, сообщил премьер-министр России... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:36

2023-03-23T14:36

2023-03-23T14:36

общество

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Кабмин ведет постоянную работу по дополнительному стимулированию создания рабочих мест для инвалидов, есть ряд предложений, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "По поручению президента сейчас мы ведем постоянную работу в том числе и по дополнительному стимулированию создания рабочих мест для инвалидов. Есть целый ряд предложений, которые недавно мы обсуждали, по допподдержке работодателей, которые трудоустраивают инвалидов", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета правительства в Госдуме. Мишустин отметил, что ежегодная помощь организациям инвалидов выросла в 3,5 раза - с примерно полумиллиарда рублей в 2006 году до 1,7 миллиарда рублей в 2023. Субсидии направляются на материально-техническое обеспечение, решение социальный проблем, реабилитацию, уточнил он. Он напомнил, что с 1 марта усилены обязательства работодателей по трудоустройству инвалидов. Кроме того, на портале "Работа в России" запущен специальный раздел "Трудоустройство инвалидов". "Буду рад любым вашим предложениям, прошу вас их мне передать", - сказал Мишустин, обращаясь к депутатам.

https://ria.ru/20230323/obrazovanie-1860081986.html

https://ria.ru/20230323/mishustin-1860017231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил мишустин, госдума рф