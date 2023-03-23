https://ria.ru/20230323/podderzhka-1860083436.html
Мишустин: есть идеи по допподдержке устраивающих инвалидов работодателей
Мишустин: есть идеи по допподдержке устраивающих инвалидов работодателей - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин: есть идеи по допподдержке устраивающих инвалидов работодателей
Кабмин ведет постоянную работу по дополнительному стимулированию создания рабочих мест для инвалидов, есть ряд предложений, сообщил премьер-министр России... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:36
2023-03-23T14:36
2023-03-23T14:36
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Кабмин ведет постоянную работу по дополнительному стимулированию создания рабочих мест для инвалидов, есть ряд предложений, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "По поручению президента сейчас мы ведем постоянную работу в том числе и по дополнительному стимулированию создания рабочих мест для инвалидов. Есть целый ряд предложений, которые недавно мы обсуждали, по допподдержке работодателей, которые трудоустраивают инвалидов", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета правительства в Госдуме. Мишустин отметил, что ежегодная помощь организациям инвалидов выросла в 3,5 раза - с примерно полумиллиарда рублей в 2006 году до 1,7 миллиарда рублей в 2023. Субсидии направляются на материально-техническое обеспечение, решение социальный проблем, реабилитацию, уточнил он. Он напомнил, что с 1 марта усилены обязательства работодателей по трудоустройству инвалидов. Кроме того, на портале "Работа в России" запущен специальный раздел "Трудоустройство инвалидов". "Буду рад любым вашим предложениям, прошу вас их мне передать", - сказал Мишустин, обращаясь к депутатам.
https://ria.ru/20230323/obrazovanie-1860081986.html
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860017231.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин: есть идеи по допподдержке устраивающих инвалидов работодателей
Мишустин: по допподдержке устраивающих инвалидов работодателей есть предложения
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Кабмин ведет постоянную работу по дополнительному стимулированию создания рабочих мест для инвалидов, есть ряд предложений, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"По поручению президента сейчас мы ведем постоянную работу в том числе и по дополнительному стимулированию создания рабочих мест для инвалидов. Есть целый ряд предложений, которые недавно мы обсуждали, по допподдержке работодателей, которые трудоустраивают инвалидов", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета правительства в Госдуме
.
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Мишустин отметил, что ежегодная помощь организациям инвалидов выросла в 3,5 раза - с примерно полумиллиарда рублей в 2006 году до 1,7 миллиарда рублей в 2023. Субсидии направляются на материально-техническое обеспечение, решение социальный проблем, реабилитацию, уточнил он.
«
"Также мы реализуем сейчас план мероприятий повышения уровня занятости инвалидов на 2021-2024 год, что тоже очень важно", - сказал премьер.
Он напомнил, что с 1 марта усилены обязательства работодателей по трудоустройству инвалидов. Кроме того, на портале "Работа в России" запущен специальный раздел "Трудоустройство инвалидов".
"Буду рад любым вашим предложениям, прошу вас их мне передать", - сказал Мишустин, обращаясь к депутатам.
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