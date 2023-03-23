https://ria.ru/20230323/plennye-1859989068.html

СК изучит рассказ вернувшегося из украинского плена о пытках током и водой

СК изучит рассказ вернувшегося из украинского плена о пытках током и водой - РИА Новости, 23.03.2023

СК изучит рассказ вернувшегося из украинского плена о пытках током и водой

Российские следователи изучат слова вернувшегося из украинского плена добровольца, рассказавшего о пытках током и водой, сообщается в телеграм-канале СК РФ. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T11:26

2023-03-23T11:26

2023-03-23T11:26

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российские следователи изучат слова вернувшегося из украинского плена добровольца, рассказавшего о пытках током и водой, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Ранее вернувшийся из украинского плена доброволец из Донецка Алексей рассказал РИА Новости, что боевики "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация) пытали военнопленных по несколько дней, использовали при издевательствах ток, а также излюбленный метод секретных тюрем ЦРУ – пытку водой. Причем сильнее всего измывались над теми бойцами, кто призван из старых российских регионов, например из Татарстана. "Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении СК РФ. Власти ранее неоднократно сообщали о пытках российских военных в украинском плену и многочисленных нарушениях Женевской конвенции. Освобожденные жаловались на жестокие побои, выбитые зубы, сломанные кости и различные издевательства типа лишения сна на 10 дней и избиений с мусорным пакетом на голове.* Запрещенная в России террористическая организация

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр