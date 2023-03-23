https://ria.ru/20230323/pivovarov-1860212793.html

Саратовскому вице-губернатору Пивоварову напомнили об этике госслужащего

Саратовскому вице-губернатору Пивоварову напомнили об этике госслужащего - РИА Новости, 23.03.2023

Саратовскому вице-губернатору Пивоварову напомнили об этике госслужащего

Руководство Саратовской области указало вице-губернатору - руководителю аппарата губернатора Игорю Пивоварову на недопустимость некорректных выражений со... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T20:56

2023-03-23T20:56

2023-03-23T20:56

саратовская область

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САРАТОВ, 23 мар - РИА Новости. Руководство Саратовской области указало вице-губернатору - руководителю аппарата губернатора Игорю Пивоварову на недопустимость некорректных выражений со стороны чиновника после его публичных высказываний в адрес СМИ, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главы региона Диана Бурлаченко. Ранее саратовское ИА "Свободные новости" сообщило, что 13 марта вице-губернатор Игорь Пивоваров в областной думе на рабочем совещании, посвященном деятельности добровольцев в период специальной военной операции, раскритиковал СМИ за негативные публикации о регионе, назвал "скотами" три издания, а также использовал другие ругательства. В региональном СУСК сообщили РИА Новости, что в ведомство поступило заявление с просьбой провести процессуальную проверку и привлечь к уголовной ответственности вице-губернатора из-за его публичных высказываний в адрес СМИ. "Со стороны руководства Игорю Ивановичу Пивоварову указано на недопустимость использования некорректных выражений как лицу, замещающему государственную должность", - сказала собеседница агентства. Игорю Пивоварову 65 лет. По окончании Воронежского высшего военного авиационно-инженерного училища в 1980 году проходил службу в центре боевого применения авиации, а затем в воздухоплавательном центре города Вольска Саратовской области. В 2006-2016 годах занимал должность главы администрации Вольского района. В мае 2016 года был назначен тогдашним губернатором Валерием Радаевым на пост вице-губернатора. После смены главы региона в 2022 году Пивоваров сохранил пост в правительстве нового губернатора Романа Бусаргина. Имеет звание подполковника запаса. Является членом президиума регионального политсовета партии "Единая Россия". Увлекается восточными единоборствами, лыжным спортом. Женат.

https://ria.ru/20230313/animator-1857482517.html

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саратовская область