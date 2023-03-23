https://ria.ru/20230323/pereobuchenie-1860018123.html

Мишустин заявил, что за год переобучили около 200 тысяч человек

Мишустин заявил, что за год переобучили около 200 тысяч человек - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин заявил, что за год переобучили около 200 тысяч человек

Около 200 тысяч человек прошли курсы переобучения и дополнительного профессионального образования в 2022 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:38

2023-03-23T12:38

2023-03-23T12:38

общество

россия

михаил мишустин

госдума рф

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Около 200 тысяч человек прошли курсы переобучения и дополнительного профессионального образования в 2022 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг. "Для нас – как и все предыдущие годы – важно было защитить людей, их доходы и занятость. По поручению президента мы приняли целый комплекс мер. В первую очередь – расширили возможности пройти обучение и освоить новые профессиональные навыки. Курсы окончили почти 200 тысяч человек", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20221123/voennye-1833633322.html

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Кирилл Волков

общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году