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Мишустин заявил, что за год переобучили около 200 тысяч человек - РИА Новости, 23.03.2023
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12:38 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/pereobuchenie-1860018123.html
Мишустин заявил, что за год переобучили около 200 тысяч человек
Мишустин заявил, что за год переобучили около 200 тысяч человек - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин заявил, что за год переобучили около 200 тысяч человек
Около 200 тысяч человек прошли курсы переобучения и дополнительного профессионального образования в 2022 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:38
2023-03-23T12:38
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Около 200 тысяч человек прошли курсы переобучения и дополнительного профессионального образования в 2022 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг. "Для нас – как и все предыдущие годы – важно было защитить людей, их доходы и занятость. По поручению президента мы приняли целый комплекс мер. В первую очередь – расширили возможности пройти обучение и освоить новые профессиональные навыки. Курсы окончили почти 200 тысяч человек", - сказал Мишустин.
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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин заявил, что за год переобучили около 200 тысяч человек

Мишустин: около 200 тысяч человек прошли курсы переобучения и профобразования в 2022 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Около 200 тысяч человек прошли курсы переобучения и дополнительного профессионального образования в 2022 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг.
"Для нас – как и все предыдущие годы – важно было защитить людей, их доходы и занятость. По поручению президента мы приняли целый комплекс мер. В первую очередь – расширили возможности пройти обучение и освоить новые профессиональные навыки. Курсы окончили почти 200 тысяч человек", - сказал Мишустин.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинГосдума РФОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
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