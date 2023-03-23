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Мишустин заявил, что за год переобучили около 200 тысяч человек
Мишустин заявил, что за год переобучили около 200 тысяч человек - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин заявил, что за год переобучили около 200 тысяч человек
Около 200 тысяч человек прошли курсы переобучения и дополнительного профессионального образования в 2022 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:38
2023-03-23T12:38
2023-03-23T12:38
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Около 200 тысяч человек прошли курсы переобучения и дополнительного профессионального образования в 2022 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг. "Для нас – как и все предыдущие годы – важно было защитить людей, их доходы и занятость. По поручению президента мы приняли целый комплекс мер. В первую очередь – расширили возможности пройти обучение и освоить новые профессиональные навыки. Курсы окончили почти 200 тысяч человек", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20221123/voennye-1833633322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин заявил, что за год переобучили около 200 тысяч человек
Мишустин: около 200 тысяч человек прошли курсы переобучения и профобразования в 2022 году