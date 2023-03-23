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Ярославское правительство ежедневно контролирует ситуацию с паводком - РИА Новости, 23.03.2023
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Ярославская область
 
18:05 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/pavodok-1860162368.html
Ярославское правительство ежедневно контролирует ситуацию с паводком
Ярославское правительство ежедневно контролирует ситуацию с паводком - РИА Новости, 23.03.2023
Ярославское правительство ежедневно контролирует ситуацию с паводком
Правительство Ярославской области контролирует ситуацию с паводком в регионе, в частности, участвует в ежедневной корректировке сброса воды в Рыбинском... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T18:05
2023-03-23T18:05
ярославская область
общество
ярославская область
россия
дмитрий кириллов
михаил евраев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Правительство Ярославской области контролирует ситуацию с паводком в регионе, в частности, участвует в ежедневной корректировке сброса воды в Рыбинском водохранилище, заявил глава региона Михаил Евраев. В четверг на заседании правительства региона губернатор рассказал о договоренности с руководителем Росводресурсов Дмитрием Кирилловым, в соответствии с которой предложения правительства Ярославской области в паводковый период будут учтены. "Это принципиальный вопрос. Протокол, который вышел, содержит общие параметры. Мы договорились, что ежедневно оцениваем ситуацию и ежедневно корректируем сброс воды по Рыбинскому водохранилищу. В прошлом году мы за счет таких мер успешно прошли паводковый период", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. О принятом комплексе превентивных мер для безаварийного пропуска весеннего половодья в ходе заседания подробно рассказал и. о. директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Олег Тихенький. По его словам, исполнение плана первоочередных мероприятий, разработанного совместно с региональным ГУ МЧС России, находится на постоянном контроле департамента. Глава региона поручил департаменту охраны окружающей среды и природопользования также держать на особом контроле вопрос по установлению на территории Ярославской области границ зон затопления и подтопления. Подчеркивается, что работа должна быть завершена к концу ноября. По словам губернатора, это нужно, "чтобы было понимание, где можно строить, а где нельзя". В завершение обсуждения глава региона подчеркнул, что важно в режиме онлайн информировать население региона о паводковой ситуации. "Необходимо еще раз обратить внимание на состав сил и средств, которые могут быть привлечены к мероприятиям в паводковых ситуациях, на готовность систем оповещения и информирования жителей. После паводка начинается пожароопасный период, и нам надо начать серьезную подготовку, чтобы и его пройти достойно, как в прошлом году", - подчеркнул Евраев.
https://ria.ru/20230315/teploseti-1858106382.html
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общество, ярославская область, россия, дмитрий кириллов, михаил евраев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ярославская область, Общество, Ярославская область, Россия, Дмитрий Кириллов, Михаил Евраев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ярославское правительство ежедневно контролирует ситуацию с паводком

Губернатор Евраев: ярославское правительство ежедневно контролирует ситуацию с паводком

© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкПодтопленные березы
Подтопленные березы - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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Подтопленные березы . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Правительство Ярославской области контролирует ситуацию с паводком в регионе, в частности, участвует в ежедневной корректировке сброса воды в Рыбинском водохранилище, заявил глава региона Михаил Евраев.
В четверг на заседании правительства региона губернатор рассказал о договоренности с руководителем Росводресурсов Дмитрием Кирилловым, в соответствии с которой предложения правительства Ярославской области в паводковый период будут учтены.
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"Это принципиальный вопрос. Протокол, который вышел, содержит общие параметры. Мы договорились, что ежедневно оцениваем ситуацию и ежедневно корректируем сброс воды по Рыбинскому водохранилищу. В прошлом году мы за счет таких мер успешно прошли паводковый период", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
О принятом комплексе превентивных мер для безаварийного пропуска весеннего половодья в ходе заседания подробно рассказал и. о. директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Олег Тихенький. По его словам, исполнение плана первоочередных мероприятий, разработанного совместно с региональным ГУ МЧС России, находится на постоянном контроле департамента.
Глава региона поручил департаменту охраны окружающей среды и природопользования также держать на особом контроле вопрос по установлению на территории Ярославской области границ зон затопления и подтопления. Подчеркивается, что работа должна быть завершена к концу ноября. По словам губернатора, это нужно, "чтобы было понимание, где можно строить, а где нельзя".
В завершение обсуждения глава региона подчеркнул, что важно в режиме онлайн информировать население региона о паводковой ситуации.
"Необходимо еще раз обратить внимание на состав сил и средств, которые могут быть привлечены к мероприятиям в паводковых ситуациях, на готовность систем оповещения и информирования жителей. После паводка начинается пожароопасный период, и нам надо начать серьезную подготовку, чтобы и его пройти достойно, как в прошлом году", - подчеркнул Евраев.

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