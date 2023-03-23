https://ria.ru/20230323/pavodok-1860162368.html

Ярославское правительство ежедневно контролирует ситуацию с паводком

Ярославское правительство ежедневно контролирует ситуацию с паводком - РИА Новости, 23.03.2023

Ярославское правительство ежедневно контролирует ситуацию с паводком

Правительство Ярославской области контролирует ситуацию с паводком в регионе, в частности, участвует в ежедневной корректировке сброса воды в Рыбинском... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T18:05

2023-03-23T18:05

2023-03-23T18:05

ярославская область

общество

ярославская область

россия

дмитрий кириллов

михаил евраев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Правительство Ярославской области контролирует ситуацию с паводком в регионе, в частности, участвует в ежедневной корректировке сброса воды в Рыбинском водохранилище, заявил глава региона Михаил Евраев. В четверг на заседании правительства региона губернатор рассказал о договоренности с руководителем Росводресурсов Дмитрием Кирилловым, в соответствии с которой предложения правительства Ярославской области в паводковый период будут учтены. "Это принципиальный вопрос. Протокол, который вышел, содержит общие параметры. Мы договорились, что ежедневно оцениваем ситуацию и ежедневно корректируем сброс воды по Рыбинскому водохранилищу. В прошлом году мы за счет таких мер успешно прошли паводковый период", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. О принятом комплексе превентивных мер для безаварийного пропуска весеннего половодья в ходе заседания подробно рассказал и. о. директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Олег Тихенький. По его словам, исполнение плана первоочередных мероприятий, разработанного совместно с региональным ГУ МЧС России, находится на постоянном контроле департамента. Глава региона поручил департаменту охраны окружающей среды и природопользования также держать на особом контроле вопрос по установлению на территории Ярославской области границ зон затопления и подтопления. Подчеркивается, что работа должна быть завершена к концу ноября. По словам губернатора, это нужно, "чтобы было понимание, где можно строить, а где нельзя". В завершение обсуждения глава региона подчеркнул, что важно в режиме онлайн информировать население региона о паводковой ситуации. "Необходимо еще раз обратить внимание на состав сил и средств, которые могут быть привлечены к мероприятиям в паводковых ситуациях, на готовность систем оповещения и информирования жителей. После паводка начинается пожароопасный период, и нам надо начать серьезную подготовку, чтобы и его пройти достойно, как в прошлом году", - подчеркнул Евраев.

https://ria.ru/20230315/teploseti-1858106382.html

https://ria.ru/20230323/nagruzka-1860162058.html

ярославская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ярославская область, россия, дмитрий кириллов, михаил евраев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)