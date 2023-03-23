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Мишустин рассказал о помощи при переезде для трудоустройства в ОПК - РИА Новости, 23.03.2023
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12:40 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/opk-1860019107.html
Мишустин рассказал о помощи при переезде для трудоустройства в ОПК
Мишустин рассказал о помощи при переезде для трудоустройства в ОПК - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин рассказал о помощи при переезде для трудоустройства в ОПК
Около 7,5 тысяч россиян получили в 2022 году помощь от государства для переезда для трудоустройства на предприятия ОПК, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:40
2023-03-23T12:40
михаил мишустин
общество
россия
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Около 7,5 тысяч россиян получили в 2022 году помощь от государства для переезда для трудоустройства на предприятия ОПК, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг. "Отдельное внимание уделили кадровому вопросу в оборонно-промышленном комплексе. На его предприятия привлекаем специалистов из других российских субъектов и организуем бесплатное обучение по востребованным на производстве профессиям. Помогаем всем желающим переехать для трудоустройства. В прошлом году такое содействие получили около семи с половиной тысяч человек", - сказал Мишустин.
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михаил мишустин, общество, россия, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Михаил Мишустин, Общество, Россия, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин рассказал о помощи при переезде для трудоустройства в ОПК

Мишустин: около 7500 человек получили помощь при переезде для трудоустройства в ОПК

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Около 7,5 тысяч россиян получили в 2022 году помощь от государства для переезда для трудоустройства на предприятия ОПК, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг.
"Отдельное внимание уделили кадровому вопросу в оборонно-промышленном комплексе. На его предприятия привлекаем специалистов из других российских субъектов и организуем бесплатное обучение по востребованным на производстве профессиям. Помогаем всем желающим переехать для трудоустройства. В прошлом году такое содействие получили около семи с половиной тысяч человек", - сказал Мишустин.
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Михаил МишустинОбществоРоссияОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
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