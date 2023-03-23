https://ria.ru/20230323/opk-1860019107.html
Мишустин рассказал о помощи при переезде для трудоустройства в ОПК
Мишустин рассказал о помощи при переезде для трудоустройства в ОПК - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин рассказал о помощи при переезде для трудоустройства в ОПК
Около 7,5 тысяч россиян получили в 2022 году помощь от государства для переезда для трудоустройства на предприятия ОПК, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:40
2023-03-23T12:40
2023-03-23T12:40
михаил мишустин
общество
россия
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860015353_0:301:3106:2048_1920x0_80_0_0_cfdc54c384514c14c3c1054d32843cdc.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Около 7,5 тысяч россиян получили в 2022 году помощь от государства для переезда для трудоустройства на предприятия ОПК, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг. "Отдельное внимание уделили кадровому вопросу в оборонно-промышленном комплексе. На его предприятия привлекаем специалистов из других российских субъектов и организуем бесплатное обучение по востребованным на производстве профессиям. Помогаем всем желающим переехать для трудоустройства. В прошлом году такое содействие получили около семи с половиной тысяч человек", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230323/bodrost-1859966515.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860015353_883:982:2304:2048_1920x0_80_0_0_2193f9ed42c4d23ce69b40a9a91a5fa0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, общество, россия, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Михаил Мишустин, Общество, Россия, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин рассказал о помощи при переезде для трудоустройства в ОПК
Мишустин: около 7500 человек получили помощь при переезде для трудоустройства в ОПК