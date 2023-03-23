https://ria.ru/20230323/opk-1860019107.html

Мишустин рассказал о помощи при переезде для трудоустройства в ОПК

Мишустин рассказал о помощи при переезде для трудоустройства в ОПК - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин рассказал о помощи при переезде для трудоустройства в ОПК

Около 7,5 тысяч россиян получили в 2022 году помощь от государства для переезда для трудоустройства на предприятия ОПК, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:40

2023-03-23T12:40

2023-03-23T12:40

михаил мишустин

общество

россия

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Около 7,5 тысяч россиян получили в 2022 году помощь от государства для переезда для трудоустройства на предприятия ОПК, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг. "Отдельное внимание уделили кадровому вопросу в оборонно-промышленном комплексе. На его предприятия привлекаем специалистов из других российских субъектов и организуем бесплатное обучение по востребованным на производстве профессиям. Помогаем всем желающим переехать для трудоустройства. В прошлом году такое содействие получили около семи с половиной тысяч человек", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230323/bodrost-1859966515.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, общество, россия, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году