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Украинские военные обстреляли Донецк и Еленовку
Украинские военные обстреляли Донецк и Еленовку - РИА Новости, 23.03.2023
Украинские военные обстреляли Донецк и Еленовку
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка и поселок Еленовка в ДНР, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 20 минут, сообщило... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T20:50
2023-03-23T20:50
2023-03-23T20:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка и поселок Еленовка в ДНР, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 20 минут, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 19.20 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.00 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, НАТО, СЦКК, Донецкая Народная Республика
Украинские военные обстреляли Донецк и Еленовку
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 11 снарядов по Донецку и Еленовке