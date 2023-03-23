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Украинские военные обстреляли Донецк и Еленовку

Украинские военные обстреляли Донецк и Еленовку - РИА Новости, 23.03.2023

Украинские военные обстреляли Донецк и Еленовку

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка и поселок Еленовка в ДНР, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 20 минут, сообщило... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T20:50

2023-03-23T20:50

2023-03-23T20:50

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

кировский район

нато

сцкк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка и поселок Еленовка в ДНР, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 20 минут, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 19.20 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.00 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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в мире, донецк, кировский район, нато, сцкк, донецкая народная республика