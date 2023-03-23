https://ria.ru/20230323/obstrel-1860194227.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский
Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 23.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Гольмовский под Горловкой, выпустив 10 снарядов калибра 155 миллиметров за полчаса, сообщили в... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T19:27
2023-03-23T19:27
2023-03-23T19:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
гольмовский
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Гольмовский под Горловкой, выпустив 10 снарядов калибра 155 миллиметров за полчаса, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.15 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ... 17.50 - населенный пункт Кирово - населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
гольмовский
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в мире, донецк, гольмовский, донецкая народная республика, сцкк, нато
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Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили десять снарядов по Донецку и Гольмовскому