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ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 23.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:06 23.03.2023 (обновлено: 13:24 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/obstrel-1860035711.html
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 23.03.2023
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка четырьмя снарядами калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:06
2023-03-23T13:24
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
сцкк
россия
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 23 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка четырьмя снарядами калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:55 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.Ранее ведомство сообщило, что в 12.45 по этому району было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров.Мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале уточнил, что обстреливается поселок Административный в указанном районе, разрушениям подвергся жилой фонд, подробности последствий уточняются.
https://ria.ru/20230323/ukraintsy-1860022083.html
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
россия
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донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, россия, вооруженные силы украины, украина, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк)
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска выпустили еще четыре снаряда по Куйбышевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка четырьмя снарядами калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:55 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
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Вчера, 12:46
Ранее ведомство сообщило, что в 12.45 по этому району было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров.
Мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале уточнил, что обстреливается поселок Административный в указанном районе, разрушениям подвергся жилой фонд, подробности последствий уточняются.
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаКуйбышевский районСЦККРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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