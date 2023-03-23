https://ria.ru/20230323/obstrel-1860035711.html
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 23.03.2023
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка четырьмя снарядами калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:06
2023-03-23T13:06
2023-03-23T13:24
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
сцкк
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка четырьмя снарядами калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:55 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.Ранее ведомство сообщило, что в 12.45 по этому району было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров.Мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале уточнил, что обстреливается поселок Административный в указанном районе, разрушениям подвергся жилой фонд, подробности последствий уточняются.
https://ria.ru/20230323/ukraintsy-1860022083.html
донецк
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ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска выпустили еще четыре снаряда по Куйбышевскому району Донецка