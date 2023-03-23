https://ria.ru/20230323/obrazovanie-1859944816.html

Глава РАО рассказала об исследовании студентов-педагогов

Глава РАО рассказала об исследовании студентов-педагогов - РИА Новости, 23.03.2023

Глава РАО рассказала об исследовании студентов-педагогов

Большая часть студентов-педагогов учатся по программам бакалавриата, более половины таких программ – гуманитарной направленности, заявила в интервью РИА Новости РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T08:40

2023-03-23T08:40

2023-03-23T11:12

общество

ольга васильева

год педагога и наставника

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Большая часть студентов-педагогов учатся по программам бакалавриата, более половины таких программ – гуманитарной направленности, заявила в интервью РИА Новости президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева, говоря об исследовании "Портрет современного студента, будущего педагога", проводимом РАО. "Это очень важный проект, наше государственное задание. Нас интересует вопрос, чему и как учат будущих педагогов. Первое направление большого проекта мы завершили в прошлом году. Оно было связано с анализом вузовских программ. Дело в том, что сейчас большая часть студентов педагогических направлений учится по программам бакалавриата, и 55% из этих программ – гуманитарной направленности", - сказала Васильева. Она добавила, что в рамках проводимого Академией исследования, планируется опросить порядка семи тысяч студентов, РАО интересует мотивация студентов – для чего они приходят в вуз, хотят ли работать по профессии, нравится ли им учиться, что необходимо изменить. "Здесь надо сказать, что наша педагогика всегда опиралась на мотивированных ребят, на педагогические династии. Прямо сейчас восстанавливается очень хорошая традиция, основоположником которой тоже являлся Ушинский. Еще в Смольном институте он первый открыл педагогический класс. Сегодня у нас в стране уже несколько тысяч психолого-педагогических классов, которые готовят выпускников, намеренных связать свою жизнь с педагогикой. Мы также работаем с этими детьми, которые станут студентами и затем придут в школы", - заключила Васильева. Глава РАО ранее сообщала, что Академия проводит "Портрет современного студента – будущего педагога", из результатов которого планируется понять мотивацию молодых людей, их ожидания от профессии педагога и на основе этих данных появятся предложения способов совершенствования подготовки учителей, первые результаты такого исследования могут появиться уже в конце года. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230323/spetsialitet-1859942343.html

https://ria.ru/20230323/obrazovanie-1859941451.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ольга васильева, навигатор абитуриента